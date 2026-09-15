Van-e gyógyulás, ha a beteg már eleve bizalmatlanul lép be a rendelő ajtaján? Ha arra számít, hogy nem veszik fel a telefont, nem kap időpontot, hónapokat kell várnia egy vizsgálatra vagy műtétre, és ugyanahhoz az orvoshoz esetleg hamarabb eljut, ha fizet érte. Podcast.
Másfélszer több beteg megy egy-egy rendelésre most, mint a nyári hónapokban.
A Semmelweis Egyetem felmérésében vizsgált tesztek több mint fele pozitív volt.
Jelenleg 368 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 1124 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 828 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 770 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 1 752 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 1 166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 978 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 866 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 292 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 483 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.
Jelenleg 742 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.
1451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 38-an vannak lélegeztetőgépen.
1499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.
1500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen.
1648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen.
1717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.
Kórházban 1755 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 48-an vannak lélegeztetőgépen.
1833 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen.
Kórházban 1865 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.
1873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.
1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.
Kórházban 1887 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 60-an vannak lélegeztetőgépen.