Összebútorozik a Pesti Hírlap és a 168 Óra, feltűnik egy fontos fideszes médiamunkás, és tévéről beszélnek

Milkovics Pál eladta ingyenes lapját a Brit Mediának, amelynek résztulajdonosa és vezérigazgatója lesz. Tévét és rádiót is szeretnének.

Megvette teljes egészében a Pesti Hírlapot a 168 Óra hetilapot, a 168ora.hu és a neokohn.hu internetes oldalakat tulajdonló, de hamarosan a tévés és rádiós szegmensben is erősíteni kívánó Brit Media – írta a media1.hu . A portál információi szerint ugyanakkor a Brit Mediában ezután résztulajdonosként és vezérigazgatóként is megjelenik hamarosan Milkovics Pál, a Pesti Hírlap eddigi tulajdonosa. A Pesti Hírlap és a 168 Óra összeköltözik. A Brit Mediánál pedig pozíciót kap Keresztesi Péter, a Lokál egykori vezetője is. A Media1 több bennfentes forrásból származó értesülése szerint hamarosan hivatalosan is bejelentik: a Pesti Hírlapot kiadó Global Post Hun Kft. tulajdonost vált, és a cégben Milkovics Pál, az alapító tulajdonos mellett nemrég már 20 százaléknyi tulajdonrészt szerző Brit Media Kft. 100 százalékra növeli üzletrészét. Az ügylettel egyidejűleg Milkovics Pál várhatóan 20 százalék körüli részesedést szerez az épp megújuló 168 Óra című hetilapot és ennek internetes változatát, a 168ora.hu-t továbbá a tavaly elindított, zsidó témákat feldolgozó neokohn.hu-t tulajdonló Brit Media Kft.-ben. Vagyis: miközben Milkovics eladja lapját, a Pesti Hírlapot a Brit Mediának, ő maga is tulajdonossá válik a Brit Mediában, mely a Pesti Hírlapnak is tulajdonosa lesz. – A Brit Media televíziós csatorna megvásárlását is tervezi, itt felvetődött a Hatoscsatorna megvásárlása. Rádiót is indítanának. Korábban egyébként már résztulajdonosként érdekeltek voltak Arató András mellett a Klubrádió Zrt.-ben, de azután a vállalat részvénycsomagja egy izraeli állampolgárhoz került, aki azonban vélhetően nem teljesen független az EMIH-hez köthető Brit Media mögötti üzleti körtől, így akár vissza is térhetnének a Klubrádióhoz – írták.