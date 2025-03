Tömeges hackertámadás - Leállt a Yahoo, a Twitter, a Spotify, az eBay

Tömeges hackertámadás érte az Egyesült Államokban több internetes világcég és médium szervereit. Két-három órán keresztül elérhetetlen volt a Yahoo, a Twitter, a Spotify, az eBay vagy például a PayPal portálja, továbbá nem lehetett "megnyitni" a CNN hírtelevízió, a The New York Times című napilap és a brit The Financial Times oldalait sem. Zavar volt egyes fizetős televíziós és filmes szolgáltatók - például a Netflix vagy az HBO - elérésében is, és megszakadt az elérhetősége a Dyn doménnév-szolgáltatónak, amely ötszáz alkalmazottjával a világ egyik legnagyobb forgalmú internetes oldala.