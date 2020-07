M3-as metró: bedőlhet a felújítás

Hamarosan lejár a metróalagút felújítására kötött kivitelezői szerződés. A vállalkozó azonban csak több milliárdos felárral vállalná a folytatást.

Már tavaly novemberben – a középső szakasz állomásainak kivitelezői szerződésének aláírásakor – egyértelmű volt, hogy a hármas metró felújítása során a vágányépítés nem fejezhető be az eredeti szerződés szerint (amely idén nyárra várta a munka végét), így az erre vonatkozó megállapodást módosítani kell. Az alagútfelújítást végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. márciusban küldte el javaslatát, amely a korábbiakhoz képest - a Népszava információi szerint - 17-18 milliárd forinttal magasabb összeget tartalmaz. A projekt levezénylésével megbízott BKV 2017 szeptemberében kötött szerződést a feladatra a Swietelsky Vasúttechnikai Kft.-vel, amely akkor 47,8 milliárd forintért vállalta a munkát.

Bár a BKV számított rá, hogy a cég többletköltségeket kíván elszámolni a késés miatt, de a követelés nagysága erősen meglepte a vállalatot. A közlekedési cég lázas alkudozásba kezdett, de egy jottányit se jutott előre. Holott a 8 állomás akadálymentesítésére félretett 5,6 milliárd forintot is felajánlották a folytatásért cserébe, sőt a hírek szerint akár 8 milliárdig is elmentek volna, a fennmaradó további 10 milliárdos különbözetet azonban indokolatlannak tartják. „Az előállt költségnövekedések objektívek, azokat a megrendelői késedelem okozta, ennek okán a korábbi árengedmények után továbbiakra nincs lehetőség” – utasította el a fővárosi ajánlatot néhány nappal ezelőtt kelt meglehetősen hűvös hangú levélében az osztrák anyavállalat. Arra is felhívták a városvezetés figyelmét, hogy a jelenlegi helyzet „alapvetően a megrendelői késedelem miatt állt elő”. Úgy vélik, hogy „célszerű együttműködéssel ez könnyedén megoldható, de ennek hiányában rendkívül káros következményeket hordoz”. Azt viszont nem részletezték, mit értenek célszerű együttműködésen. A fővárosnak aligha lesz plusz 18 milliárd forintja a követelés teljesítésére. Egyébként a déli szakasz állomásainak kivitelezése során szükségessé vált azbesztmenetesítés, valamint a szerződéskötés után megrendelt kiegészítő munkák – mint például a felvonók beépítése – miatt kellett módosítani a felújítás ütemtervét. Mivel az alagút rekonstrukciója csak az állomások felújításával egyidejűleg történhet, így ha csúsznak az állomások kivitelezésével, akkor nem tud haladni a vágányépítés sem. A szerződés csak a lejárata előtt módosítható. A BKV kilátásba helyezte a szerződés középső vonalszakaszra vonatkozó felfüggesztését. Ha ez alatt se sikerül megállapodásra jutni, akkor a Swietelsky felmondhatja a szerződést és kérheti az addig elvégzett munka kifizetését. Ebben az esetben egy új gyorsított közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, de ez alaphangon is 4 hónapot vinne el. A BKV alternatív megoldásokat keres, állítólag ezek között az is szerepel, hogy a középső szakasznak nem mindegyik állomását újítják fel. A probléma az, hogy az uniós támogatási szerződés szoros időabroncsba fogja a beruházást. A projekt már így is jelentős csúszásban van, ha 2023 végéig nem sikerül befejezni, akkor a teljes 172,7 milliárdos uniós támogatást elbukhatja a főváros és vele együtt a magyar állam, lévén ezt követően már nem nyújtható be számla. S ha az uniós pénz elúszik, végleg nem lesz miből befejezni a munkát. Az önkormányzat a napokban az Innovációs és Technológiai Minisztériumban egyeztetett a lehetőségekről. A Népszava információi szerint az uniós keretösszeg akár felhasználható lenne a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. többletigényének kifizetésére is, bár ezt kellően meg kellene indokolni. Ha így történne, akkor sem maradna másra pénz, így valójában nem sok mozgástere van a Karácsony-kabinetnek. A fentiekről lapunk megkérdezte a BKV-t is, a cég mindösszesen annyit válaszolt, hogy a vállalkozóval a szerződés meghosszabbítására vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak.



Lift-gondok Az Ecseri úti és a Pöttyös utcai állomásokon a felvonók beépítését fák akadályozzák, ám a fakivágási kérelem egyelőre a józsefvárosi jegyzőnél parkol. Így ezekben a megállókban, illetve a Népligetnél csak jóval a déli szakasz átadása után helyezhetik üzembe a lifteket. Ezenfelül módosítani kell a déli szakasz állomásainak felújítására vonatkozó szerződést, a rekonstrukcióval kapcsolatos tervezői kontraktust, valamint az EDR rádiós lefedettség tervezésére és kiépítésére vonatkozó megállapodást is, mivel az azbesztmentesítés miatt az is csúszik. Mindegyik esetén előfordulhat, hogy többet kér a szerződő partner.