Ezt az akkori vasúthatósági főosztályvezető jelentette ki az M3-as metrókocsi per újabb tárgyalási fordulóján.
Annak idején Karácsony Gergely járt szaunázni az orosz metrókocsikba, amelyekbe azóta se szereltek légkondit. A vezetőfülkékben ugyan még volt, de mostanában azok is meghibásodnak.
A tűzoltók és a mentők kiemelték a sínek közül. A Deák Ferenc tér és a Nagyvárad tér között egy ideig pótlóbuszok jártak.
Nem kéne utazgatni annyit és akkor tökéletesen működnének.
A ma kezdődött kétnapos rendezvénysorozaton hét állomáson hétféle ingyenes programtípus közül választhatnak ez érdeklődők a koncertektől kezdve a színielőadásokon át az aluljárós játszótéri játékokig.
A vonal felújításának a szakemberek szerint már 2000 előtt neki kellett volna állni, különös tekintettel a legrégebbi, Deák tér és Nagyvárad tér közötti szakaszra.
A főpolgármester levonta a 3-as metró befejezett felújításának tanulságait, és ő maga leszámolt „a magyar közélet talán legnagyobb hazugságával”, a főváros-vidék ellentéttel.
A budapesti városvezetés nagy fába vágta a fejszéjét, és dugómentes belvárost ígér.
A Nagyvárad téri és a Lehel téri állomásokon még május 22-ig tart a felújítás.
Az esti órákban is. A 3-as metró öt és fél éve tartó felújítása várhatóan májusban fejeződik be.
Januárban megkezdődött az Arany János utcai metrómegálló műszaki átadás-átvétele.
Hétköznap esténként és hétvégén azonban továbbra is csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni. A metró továbbra sem áll meg a Nagyvárad téren az állomás felújítása miatt.
Az M3-as metró felújítása újabb szakaszához érkezik: január 23-án megnyitják a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér állomásokat az utasforgalom előtt. Ezt követően Kőbánya-Kispesttől már a Deák Ferenc térig lehet utazni a metróval.
Az utolsó két megálló legkorábban jövő májusban nyílik meg az utasok előtt – erősítette meg lapunk információit a BKV.
Megszűnik a Kőbánya-Kispest és Deák Ferenc tér közötti buszpótlás.
Az alkatrészek garanciális teljesítésként érkeznek, azonban a rozsda előtt szabad az út.
Hétköznap este és hétvégén azonban továbbra is pótlóbusz közlekedik.
Igaz, csak hétköznap nappal. A metró a Nagyvárad téren továbbra sem áll meg.
Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusszal lehet utazni. Felújítják a kisföldalatti Deák Ferenc téri átjáróját is, így ez az állomás csak az Erzsébet térről közelíthető meg.
Az utasok tájékoztatást se nagyon kaptak, hogy mi történt.
Öt éve kerülgetjük a Deák téri metróállomáson felállított, semmire se jó beléptető kapukat és ez a hármas metró felújításának végéig így is marad.
Ferdepályás felvonók metróban jelenleg csak Stockholmban és New Yorkban vannak.
A főpolgármester szerint a baleset nem befolyásolja a metrófelújítási munkálatokat.
Az ütközés körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.
A megváltozott közlekedési rend a helyreállítási munkálatok befejezéséig tart.
A rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a BKV vizsgálja az eset körülményeit.
Az érkező szerelvényt sikerült megállítani, az érintett szakaszon másfél óráig pótlóbuszok szállították az utasokat.
A Lehel tér és a Nagyvárad tér között továbbra is pótlóbusszal lehet utazni.