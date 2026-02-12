Átadták a felújított Deák Ferenc tér és Ferenciek tere metróállomást

Hétköznap esténként és hétvégén azonban továbbra is csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni. A metró továbbra sem áll meg a Nagyvárad téren az állomás felújítása miatt.