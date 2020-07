Orbán lódított a Mátrai Erőműről

Már a tavaly decemberi adásvételi szerződésen is szerepelt a ligniterőmű márciusban közzétett, 17,44 milliárdos vételára - derült ki a Párbeszéd adatigénylése nyomán. Az állam ennél még ötmilliárddal többet is fizetett Mészáros Lőrincéknek.

A hazugsággal határos, durva csúsztatással vezette félre a közvéleményt Orbán Viktor 2020 január eleji - évi egyszeri érdemi - sajtótájékoztatóján a Mátrai Erőmű ügyében - hívta fel a figyelmet pénteken Facebook-posztjában Tóth Bertalan. Röviddel az MSZP-elnök közlése előtt szövetségesük, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, Kocsis-Cake Olivio ugyanott mellékletekkel együtt közzétette az erőmű tavaly év végi, adatigénylés útján hozzájuk került adásvételi szerződését. A kormányfő strómanjaként számon tartott Mészáros Lőrinc érdekeltségei mint eladók, illetve az állami MVM mint vevő tavaly december 23-án hozták nyilvánosságra, hogy szerződést kötöttek a Mátrai Erőmű 72,62 százalékára. A kissé zavaros közlésben vételár nem szerepelt. Orbán Viktor január 9-i tájékoztatóján ugyanakkor azzal hűtötte le az újságírói kedélyeket, hogy "nemzetközi becslő céget kértünk föl, az ő értékelését fogjuk majd alapul venni a számításainknál és ha az ügylet lezárult, mert nincsen vége, tehát amikor ez lezárult, akkor transzparenssé is tesszük, de egyenlőre nem valósult meg". Amíg Gulyás Gergely kancelláriaminiszter március végén bejelentette az ügylet zárását és a 17,44 milliárdos vételárat, az ellenzéki megkeresésekre a megszólított tárcák képviselői a legkülönbözőbb szóvirágokkal tértek ki ama kérdések megválaszolása elől, hogy az MVM mennyit fizetett és milyen alapon. Tegnap ugyanakkor kiderült, hogy a december 23-i szerződésben már szerepelt vételárként a 17,44 milliárd. Az egymásnak ellentmondó és félrevezető kormányzati, illetve céges tájékoztatásokból az elmúlt hónapok során az ellenzéki képviselők - és néha a sajtó is - téves következtetésekre jutott. A zavarkeltés kormányzati szándékán kívül megfigyelők ma is csak keresik annak okát, hogy miért lehetett szükség a "zárás" négy hónapja alatt a vételárral és a tanácsadóval kapcsolatos ködösítésre. A Párbeszéd által nyilvánosságra hozott irat más újdonságokkal is szolgál. Eszerint az MVM a közzétett 17,44 milliárdnál valójában 4,9 milliárd forinttal többet, vagyis 22,33 milliárd forintot fizetett Mészáros Lőrinc két áttételes érdekeltségének, a tőzsdei Opusnak és a Status Energy Magántőkealapnak. E többlettel ugyanis úgymond a Mátrai Erőmű és áttételes tulajdonosa tartozott a tőkealapnak, amit az állami energiacsoport így váltott ki. (Vételárként az Opus 10,11, a Status Energy pedig 7,33 milliárdot kapott.) A két eladótól az MVM a jövőben legfeljebb 4,5 milliárd forintot követelhet. A Mészáros Lőrincék által két éve az erőműtöbbségért kifizetett vételár és az időközben veszteségessé vált cégből általuk kivont osztalék tükrében megfigyelők korábban lapunknak legfeljebb 3-4 milliárdos vételárat tartottak méltányosnak. Korábban az is kiderült, hogy az MVM elfogadta a vételár alapjaként az erőműcéghez és az Opushoz több szálon kötődő PricewaterhouseCoopers vagyonértékelését.



Mészároséknak jó, az államnak rossz üzlet Többe került, mint amennyit mondtak, annál is értéktelenebb, mint amilyennek látszott; ha a Mátrai Erőműről film készülne, méltán kaphatná Tom Hanks művének címét is: Pénznyelő - fogalmazott tegnapi közleményeiben Kocsis-Cake Olivio. A Párbeszéd adatigénylés útján kiderítette, hogy a kormány által megvásárolt Mátrai Erőmű jóval túlárazottabb, mint eddig gondoltuk és az anyagi-környezeti veszteség csökkenésére sem lehet számítani. A kormány ugyanis nem csupán 17,4 milliárdot dobott oda Mészáros Lőrincnek, hogy mentse a menthetőt, de még 5 milliárd forintnyi kölcsön átvállalásáról is biztosította a nemzet gázszerelőjét - fogalmazott az ellenzéki honatya. Ezt a rendkívül környezetszennyező erőmű korszerűsítésére és a sok ezer munkahely biztosítására lehetett volna fordítani. Az eredetileg állami tulajdonú erőmű 2 évig volt a nemzet strómanjának kezében, ez idő alatt veszteségessé züllesztette, hogy a nyereség ellapátolása után újra visszaadja az államnak, immár adóssággal terhelve. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy Orbán Viktorék rendkívül rossz üzletet csináltak - fogalmaz Kocsis-Cake Olivio.