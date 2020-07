Stájer Nagydíj - Verstappen volt a második szabadedzés legjobbja

Az RB Leipzig a nyolcaddöntőben a címvédő Liverpoolt búcsúztató Atlético Madriddal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni végjátékában.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) péntek Nyonban elkészítette a Bajnokok Ligája és az Európa-liga augusztusi negyeddöntőinek és elődöntőinek párosításait, a koronavírus-járvány miatt idén egy-egy rendhagyó tornán dől el, hogy melyik csapat nyeri meg a két kupasorozatot. A BL-sorsolás egyik érdekessége az volt, hogy a koronavírus-járvány előtt már nyolc közé jutott csapatok összekerültek egymással: a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó RB Leipzig a címvédő Liverpoolt elbúcsúztató Atlético Madriddal, az Atalanta pedig a Paris Saint-Germainnel találkozik. A négy együttes az elődöntő sorsolásakor egy ágra került, így el kell kezdeni ízlelgetni, hogy közülük valamelyik csapat finálét játszik, ez korábban még csak spanyoloknak sikerült 2014-ben és 2016-ban. A másik két párharcban olyan együttesek találkoznak majd egymással, ahol még a nyolcaddöntők visszavágóit is le kell játszani. Ez az ág első ránézésre jóval nehezebbnek, pikánsabbnak tűnik, hiszen a 13-szoros győztes Real Madrid és a tavalyi angol bajnok Manchester City párharcának továbbjutója az olasz bajnok Juventus és az Olympique Lyon különcsatájának győztesével, míg a spanyol bajnoki címvédő Barcelona és a Napoli összecsapásának továbbjutója valószínűleg a német bajnok Bayern Münchennel találkozik. A még le nem játszott nyolcaddöntők visszavágóin a pályaválasztók hazai környezetben fogadhatják ellenfelüket, a negyeddöntőben viszont már egymeccses párharcok döntenek. A legjobb nyolc együttes egy minitorna keretében feszül egymásnak Lisszabonban. A portugál fővárosban augusztus 12. és 15. között rendezik meg a négy negyeddöntőt, majd 18-án és 19-én az elődöntőket, míg a finálé augusztus 23-án lesz.

Az Európa-liga esetében még jobban bekavart a járvány, ugyanis a Sevilla-AS Roma és az Internazionale-Getafe párharcok esetében az odavágót sem tudták megrendezni, így ezen ütközetek most a többitől eltérően egyetlen találkozón, semleges helyszínen dőlnek el Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a többi visszavágót az eredetileg is pályaválasztó együttesek otthonában játsszák le augusztus 5-én vagy 6-án. A Manchester United – amennyiben a papírformának megfelelően sikerrel veszi a LASK elleni párharcot – a Basaksehir és a Köbenhavn különcsatájának továbbjutójával találkozik. A Sevilla és a Roma vetélkedéséből továbblépő gárdára az Olympiakosz vagy a Wolverhampton vár, az Internazionale pedig – amennyiben túljut a Getafén – a Rangersszel vagy a Bayer Leverkusennel találkozik. Az El nyolccsapatos zárótornáját Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg és a döntő helyszínéül is szolgáló Köln rendezi augusztus 10. és 21. között. A negyeddöntőkre augusztus 10-én és 11-én, az elődöntőkre 16-án és 17-én, a fináléra 21-én kerül sor.