Nagyágyún át vezet az út Gulácsiéknak a négy közé

Miközben a Forma-1 mezőnye még mindig Ausztriában tartózkodik, hogy a hétvégén Spielbergben teljesítsen egy második nagydíjat, addig a Hungaroringen már gőzerővel készülnek a jövő heti Magyar Nagydíjra. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések plusz terheket rónak a szervezőkre, mivel a Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media és a Nemzetközi Automobil Szövetség is nagyon szigorú előírásokat fogalmazott meg. Ezek a szabályok nemcsak Magyarországra, hanem a másik hét – eddig bejelentett – versenynek otthont adó pályára is vonatkoznak. „Két-három hónapja közös csapatként dolgozunk az osztrák szervezőkkel, a hétvégén élőben lehetett látni, hogy ez hogy működik – fogalmazott a Népszava érdeklődésére Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Ez egy teljesen új szituáció, nem lehet a hagyományos módszerek szerint készülni, minden más a szervezésben és az építkezésben is, de azt mondhatom, mi is jól állunk az előkészületekkel.”

A csapatok nem használhatják a jól megszokott motorhome-jaikat, a Hungaroringen ezért nagyjából 100 konténert építenek fel a paddock területén, itt tartózkodhatnak majd a versenyzők és a csapattagok. Az elmúlt hétvégén Ausztriában 5000 koronavírus tesztet végeztek el, nagyságrendileg ennyire lehet szükség majd hazánkban is. Mivel nézők nem lehetnek majd jelen, ezért jelentős jegybevételtől esnek el a szervezők, ezt ellensúlyozván sikerült korábban egyezségre jutni abban, hogy 2027-ig biztosan lesz Magyar Nagydíj, emellett pedig alaposan lealkudták a jogdíjat, így nagyságrendileg hatmilliárd forintot spóroltak meg a költségvetésnek.

Gyulay a pálya állapota kapcsán elmondta, hogy évek óta kínos, hogy megígérik a fejlesztéseket, de a héten megtörtént az áttörés, – várhatóan szeptemberben – megkezdődhet a főépület átépítésére, vagy újjáépítésére vonatkozó tervezési folyamat. „Egyelőre a főépület, a bokszoknak, a sajtó-, és versenyirányítási központnak a tervezésére kapunk engedélyt. A kiviteli tervek elkészítésére írják majd ki a pályázatot, ha ez megvan, vissza kell menni a kormányhoz, lesz egy becsült összeg, kivitelezőt kell találni, neki pedig 10 hónap alatt meg kell csinálnia, mert minden évben futamot kell rendezni. Ez adja a Hungaroring-felújítás fő nehézségét” – fogalmazott lapunknak Gyulay, aki a végösszegre vonatkozó kérdésünkre nem akart becslésekbe bocsátkozni. Ami a versenynaptárt illeti, továbbra is csak nyolc futam helyszíne ismert, ennek kapcsán Gyulay arról beszélt, ha a helyzet úgy hozza, a Hungaroring alkalmas arra, hogy október végéig bármikor – zárt kapuk mögött – újra vendégül lássa az F1-es mezőnyt, de egyelőre kérdéses, hogy a szeptember elejére tervezett Olasz Nagydíj után hogyan folytatódik a világbajnoki idény. A Liberty Media számos európai helyszínnel egyeztet még, de Gyulay azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a sorozat ázsiai területekre is elutazik még 2020-ban.

A Stájer Nagydíj programja Péntek Első szabadedzés: 11:00-12:30 Második szabadedzés: 15:00-16:30

Szombat Harmadik szabadedzés: 12:00-13:00 Időmérő: 15:00-16:00

Vasárnap Futam: 15:10-től

A teljes versenyhétvégét az M4 Sport élőben közvetíti.