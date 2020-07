Szabad szemmel – Uniós biztos: Magyarországon és Lengyelországban válságban van a jogállam

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 11.

FAZ Az EU igazságügyi biztosa szerint Magyarországon és Lengyelországban válságban van a jogállam. Didier Reynders azután mondta ezt, hogy elkészült az összehasonlító elemzés a tagállamok jogrendszeréről és az eredmény visszatükrözte az ismert bajokat a két országban. Meg az Európai Bíróság ítéleteit. A belga politikus éppen ezért amellett van, hogy a két kormány csak akkor kaphasson pénzügyi segítséget Brüsszeltől, mind a következő hétéves költségvetés, mint a gazdasági segélyprogram keretében, ha maradéktalanul eleget tesz a demokratikus elveknek. Ő Ursula von der Leyennel együtt azt szeretné, ha a szankciókat a Bizottság kezdeményezhetné, ám mint a konzervatív lap megjegyzi: Charles Michel, az Európai Tanács első embere éppen most vizezi fel ezeket az elképzeléseket. Ismét felvetette, hogy a büntető intézkedések csak akkor léphessenek életbe, ha azokhoz megvan a kétharmados többség. Mindenesetre a demokrácia helyzetét őszre fel akarják mérni az összes tagországban, ennek része a most nyilvánosságra került tanulmány. Eszerint a magyaroknál és még 9 másik tagállamban a megkérdezetteknek nem egészen 50 százaléka véli úgy, hogy a bíróságok minden külső hatástól mentesen működnek. (A horvátoknál csupán 20 százalék látja így.) Amikor vállalkozókat kérdeztek ugyanerről, Magyarország az utolsó öt közé került, a bolgárok, horvátok, lengyelek és szlovákok társaságában. Ellenben a finnek, hollandok, osztrákok és svédek nagyon bíznak a hatalmi ágban. De azért Reynders arra is kitért, hogy az akut eseteken túl van azért még jó pár kormány, amely igyekszik a maga irányvonalára ráterelni a bíróságokat.

Economist Az erősödő populizmus miatt mára összeomlott a hideg háború által kikényszerített szellemi szövetség – írja most megjelent, „A demokrácia alkonya" c. könyvében Ann Applebaum. A neves történész, a Washington Post szemleírója és nem mellesleg Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter és parlamenti elnök felesége, a kommunista idők szakértője, sajnálattal állapítja meg, hogy felbomlott a politikusok, tudósok, írók nem hivatalos, transzatlanti koalíciója, amelynek ő maga is tagja volt. Ráadásul pont a legrosszabb képviselői kerekedtek felül. Mutatja ezt a Brexit, Trump Amerikája, valamint a cinikus magyar és lengyel politika. Mindenütt az új soviniszta jobboldalt látni, amely nem tiszteli a szabályokat, az igazságot, az intézményeket. Leginkább az foglalkoztatja a szerzőt, amit Julien Benda írt meg annak idején „Az írástudók árulásában", tehát, hogy professzorok, szerkesztők, a civil társadalom vezetői hanyatt estek a populista tekintélyelvűség előtt, sőt, együttműködtek azzal. Esettanulmányban írja le, miként lett Kaczynski ikertestvérének repülőbalesete minden összeesküvés elmélet alapja, hogyan vált mumussá a magyaroknál Soros György. De igazából azt veszi végig, hogy a konzervatív tábor miként állt össze a durva populizmussal. Rámutat, hogy a fejlemények függetlenek a valós tényektől, hiszen például a magyarok megszállottan utasítják el a migránsokat, noha azok az ő országukban gyakorlatilag nincsenek.

Süddeutsche Zeitung Legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy Lengyelországban idejuthat a jogállam – mondja a Collegium Polonicum nevű közös, német-lengyel kutató intézet vezetője az elnökválasztás holnapi, kulcsfontosságú döntő fordulója előtt. A 63 éves szociológus, Krzysztof Wojciechowski úgy látja, hogy verbális polgárháború zajlik, az ország teljesen kettészakadt. Folyik a küzdelem a jövőbeli modellért, a világnézetért, az emberek önbecsüléséért. Úgy néz ki, hogy a lengyelek saját magukat satírozzák ki Európa csoportképéről. Pedig az uniós tagságot senki sem kérdőjelezi meg náluk. A PiS nem vezetett be diktatúrát, de a helyzet így is rosszabb még annál is, amit a borúlátóak jósoltak, hiszen bedarálták a közmédiát, lebontották a jogrendszert, amely ily módon teljesen kaotikus, bár a bíróságok még nem úgy táncolnak, ahogy a szakminiszter vagy Kaczysnki fütyül. A zűrzavaros azonban riasztóbb, mint a brutális. A lakosság 45 százaléka mégis a Jog és Igazságosság mögött áll, mert az tömi a pénzt az emberek zsebébe, és mivel a köztévé azt mondja, hogy minden rendben lesz. A szakember a hivatalban lévő elnök szemére hányja, hogy az olyasmit konszolidál, amit nem szabadna. Mármint egy rendkívül konzervatív világnézetet, miközben a világ már jócskán tovább lépett azon. Viszont helyes a kormány szociálpolitikája, a lengyelek immár felemelkedtek a jómódú nemzetek közé. És a kormánypárt nem korrupt, nem saját zsebre dolgozik, az ideológia vezérli. Kaczynski aszkéta, Morawiecki miniszterelnök pedig már a kinevezése előtt milliomos volt. Szóval nem pénzéhesek, de a hatalomra persze mohón vágynak. Víziójuk az erős állam, amely keményen odalép, ha valahol gond van. Wojcziechowskinak az EU-val az a baja, hogy az szerinte közhelyekben gondolkodik. Ha azt látja, hogy valahol nekiesnek az igazságügynek, akkor rögtön farkast kiállt: itt az önkényuralom, pedig a PiS jól hiszi, hogy nem hatékony a bírósági rendszer. De a megoldás nem az, hogy pellengérre állítjuk a bírákat. Brüsszelnek ugyanakkor nem kellene tovább anyagi támogatást nyújtania Budapestnek és Brüsszelnek. Hiszen mindkettő arra utazik, hogy fütyül az EU-ra, mégis dől a lé. Szóval itt keményebb hozzáállásra volna szükség, de persze nem úgy, hogy szétessen az unió. Jobb az, ha a magyarok is benne vannak a csónakban, még akkor is, ha az állandóan billeg. Ha holnap Trzaskowski nyer, akkor megkezdődik az intézményes bizonytalanság időszaka, spanyol és olasz módra. Ideértve, hogy a két ország jóformán kormányozhatatlan. De akkor sem lesznek harmonikus viszonyok, ha Duda kerekedik felül, mert a populisták egymás között is háborúskodnak. 