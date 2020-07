Meghalt két beteg, újabb hat embernél mutatták ki a koronavírust

Korábban arról volt szó, hogy egykori rendőrökből áll majd az iskolaőrség, a véletlenül kikerült toborzó plakátból kiderült, hogy az állás betöltéséhez rendvédelmi végzettség nem kötelező, csupán előnyt jelent.

Július 16-tól, vagyis jövő hét csütörtöktől kezdődhet meg az iskolaőrök toborzása, ugyanis ezen a napon lép hatályba az iskolaőrség felállításáról szóló törvénymódosítás. Bár a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalára már a napokban kikerült egy toborzó plakát, gyorsan eltűnt, miután a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) felhívta rá a figyelmet. Mint utóbb kiderült, az álláshirdetés tévedésből jelent meg idő előtt. Míg korábban arról volt szó, hogy egykori rendőrökből áll majd az iskolaőrség, a toborzó plakátból kiderült, hogy az állás betöltéséhez rendvédelmi végzettség nem kötelező, csupán előnyt jelent. A PDSZ Országos Választmányának elnöke, Szűcs Tamás szerint ebből arra lehet következtetni, a kormányzat szembesült azzal, hogy az iskolaőrség létszámát nem lehet majd feltölteni, ha csak az ex-rendőröknek engednék a jelentkezést. Ez viszont a felkészítést is bonyolítani fogja, mert így a jelentkezők egy részének nemcsak pedagógiai, pszichológiai, hanem rendészeti képzést is kapnia kell, ha már gumibottal, bilinccsel, gázspray-el is felszerelik őket. Erre viszont nem sok idő maradt: az iskolaőrök felkészítése augusztus elején kezdődhet, szeptember elsején pedig már munkába is állnak. Igaz, a vonatkozó jogszabály elfogadása előtt a törvényalkotók úgy módosítottak az előírásokon, hogy a képzést a munkába állás kezdetétől számított három hónapon belül is be lehet fejezni. – Mindez bizonyítja, mennyire gyenge lábakon állt a törvény előkészítési folyamata. Pedig egy ilyen brutális döntést sokkal felelősebben, komolyabban elő kellett volna készíteni – mondta Szűcs Tamás. Hiányolta, hogy még egy olyan felmérés sem készült az iskolákban, amely alapján megállapítható lenne, pontosan milyen kritériumok alapján lehet szükség iskolaőrök alkalmazására. A kormány az intézményvezetőkre bízta a döntést. Szerettük volna megtudni az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi), eddig pontosan mennyi intézmény jelezte a több mint ötezerből, hogy igényt tartana iskolaőrre, de továbbra is csak a hetekkel ezelőtt ismertetett számot („mintegy 500 köznevelési és szakképzési intézmény”) kaptuk válaszul. Annyit tettek hozzá, hogy az igények felmérése a tankerületeken és a szakképzési centrumokon keresztül történik, és hogy a konkrét intézményekről később lesznek információik.