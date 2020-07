Egy tévedés miatt a kelleténél öt évvel többet volt börtönben egy szamoai férfi

Észak-Macedónia egészségügyi minisztere az utóbbi száz év legnagyobb egészségügyi válságának nevezte a koronavírus-járványt.

péntekről szombatra 17 342-ről 17 728-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Pénteken minden korábbinál több, 18 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 370-re nőtt. A csütörtöki békés tiltakozás után pénteken ismét elszabadultak az indulatok a szerb fővárosban, több százan próbáltak meg betörni a parlament épületébe, de a rendőrség megakadályozta ebben őket. Hetven embert őrizetbe vettek, többen megsérültek. A tiltakozások azért alakultak ki, mert a főként fiatal tüntetők szerint az ország vezetői nem megfelelően kezelik a koronavírus-járványt, és nem az emberek egészségét, hanem a hatalom központosítását tartja szem előtt.egy nap alatt 4307-ről 4512-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Három halálos áldozata volt a Covid-19-nek az utóbbi 24 órában, ezzel 97-re nőtt a halottak száma. A kormány szigorúbb korlátozó intézkedések bevezetését helyezte kilátásba, mivel a napokban jelentősen nőtt a fertőzöttek száma. Eddig öt önkormányzat vezetett be éjszakai kijárási tilalmat, de ezt kiterjeszthetik az egész országra is, ha szükséges – közölte a kormány.pénteken 7572-ről 7777-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt hatan haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 368-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Az utóbbi száz év legnagyobb egészségügyi válságának nevezte a koronavírus-járványt Venko Filipce egészségügyi miniszter. Azt mondta, Észak-Macedónia eddig megmenekült a más országokban látott szörnyű forgatókönyvek megvalósulásától, de továbbra is elővigyázatosnak kell lenni annak érdekében, hogy ne teljenek meg a kórházak.egy nap alatt 1019-ről 1077-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Pénteken két halálos áldozata volt a vírusnak, így a halottak száma 21. Az Adria-parti állam ismét korlátozta, hogy kik és milyen feltételekkel léphetik át a határát. A legújabb szabályozás értelmében szerb, észak-macedón, orosz és moldáv állampolgárok nem utazhatnak be Montenegróba, míg a bosznia-hercegovinai, koszovói és albán állampolgárok negatív koronavírus-teszt felmutatása esetén igen. Ukrajna és Fehéroroszország állampolgárainak az idegenforgalmi minisztérium engedélyére van szükségük, ha a tengerparton nyaralnának. Európa többi országából szabad a belépés Montenegróba.szombatra 6086-ról 6402-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt ketten haltak bele a Covid-19 betegségbe, így a halálos áldozatok száma 216. Szakértők szerint a járvány miatt a boszniai gazdaságban az idén legalább 5-7 százalékos visszaesés várható.