Felkarolta az ITM a „zebraminimumról” szóló kezdeményezést, változhat a KRESZ

A budapestiek döntő többsége szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány a szociális hozzájárulási adó emelése miatt újabb 12 milliárd forintot von el a fővárostól.

A Népszava megbízásából a Publicus Intézet közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a fővárosi lakosság a júniusi döntésről. A megkérdezettek 69 százaléka nem támogatja ezt, a kormány számára pedig különösen figyelmeztető, hogy a bizonytalan szavazók háromnegyede is ellenzi az elvonásokat.

A választók azonban mind a kormány, mind a főváros részéről érzékelnek politikai blöfföt. A megkérdezettek többsége (59 százalék) szerint a kormány csak politikai okokból feszíti a húrt Budapesttel, de nem hagyja csődbe jutni a várost, igaz, az MSZP-P és DK tábora pesszimistább. Bár Karácsony Gergely csődveszélyről beszélt az elvonások miatt, a többség szerint (52 százalék) azonban túloz a főpolgármester, míg 42 százalék reális veszélynek tartja ezt. Az talán nem meglepő, hogy a fideszes választók 87 százaléka szerint nem kell csődtől tartani, de Karácsonynak intő jel lehet, hogy a bizonytalanok 53 százaléka sem hitte ezt el eddig.

A kormányzati elvonásokra válaszul Budapesten megszorításokra is sor kerülhet. A felmérésben felvetett lehetőségeket általánosan elutasítja a többség. A budapestiek egyedül a parkolási díjak emelésében bizonyulnak relatív engedékenynek (41 százalék), de ennek is inkább több ellenzője akad. Jól látható a parkolásban egy pártpolitikai törésvonal: míg a fideszes (29 százalék) és bizonytalan (36 százalék) választóknak csak kisebb hányada, addig az ellenzéki pártszimpatizánsok többsége (52-59 százalék) támogatja a parkolási díjemelést. Hozzátesszük, az MSZP-P táborában is többen ellenzik a megszorítást (55 százalék). A választók leginkább a szociális ellátásokon való spórolást és a helyi adók emelését ellenzik (87-87 százalék). Jelentős elutasítottsága van a tömegközlekedésen való spórolásnak (82 százalék), a fővárosi cégek szolgáltatásainak csökkentésének (ritkább szemétszállítás), illetve a kulturális intézmények finanszírozásának csökkentésének sem örülnének a lakosok. A legújabb front az útfelújítások kérdése: a főváros csökkentette a felújítási alapot, ami főleg a kormánypárti kerületeket érintette, válaszul a kormány saját alapot hozott létre, amire a kerületek pályázhatnak. A választók szerint a fővárosnak kell az utakról döntenie (66 százalék), ráadásul a fideszesek relatív többsége (40 százalék) is így gondolja.