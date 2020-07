Vasárnap búcsút inthetünk a zivataros, szeles időnek

Felhőszakadás és jégeső is jöhet.

A fővárosban és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyében is másodfokú riasztások vannak érvényben a zivatarok veszélye miatt. Az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A fővárosban és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében felhőszakadások miatt is figyelmeztetnek.

Az előrejelzés szerint délutántól északnyugat felől elszórtan számíthatunk zivatarok kialakulására – estig nagyobb számban a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, illetve északkeleten, éjjel már inkább ettől keletebbre. Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti negyedén heves zivatarok is lehetnek.



A zivatarokat jégeső is kísérheti. Szombaton a hidegfront hatására északnyugat felől egyre nagyobb területen fordul át a délies irányú szél északnyugati, északi irányba (a délkeleti országrészben csak az esti órákban), megerősödik, délutántól a Dunántúlon, estétől pedig északkeleten viharossá is fokozódik. Késő estére némileg veszít erejéből a szél, de erős lökések még vasárnapra virradó éjszaka is lehetnek.

A hidegfront előterében az Alföldön szombaton még marad a hőség, több helyen 25 fok feletti, délkeleten néhol 27 fok körüli napi középhőmérséklettel.

Vasárnap reggel a front kelet felé távozik, ezt követően zivatarokra már nem kell készülni.