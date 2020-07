Több mint 12,7 millióan fertőződtek meg világszerte

A tüntetéssel egy időben egy, Koszovó elszakadása elleni menet haladt el a törvényhozás mellett.

Újabb tüntetés volt szombat este Belgrádban a parlament épületénél, ahol a megmozdulás résztvevői Aleksandar Vucic államfő tekintélyelvű politikája ellen tiltakoztak. A szombat esti megmozdulás jóval békésebb volt az előző napinál, amikor emberek ezrei erővel próbáltak meg behatolni a törvényhozás épületébe, kövekkel és már tárgyakkal dobálták meg a rendfenntartó erőket. A mintegy 500-1000 ember sorakozott fel a parlament épületével szemben az úton, valamint a közeli parkban. Sokan ülve tiltakoztak. A tiltakozással egy időben egy, Koszovó elszakadása elleni menet haladt el a törvényhozás mellett. Résztvevői ikonokkal ékesített táblákat vittek, hangszórókból vallási témájú dalokat sugároztak. A menetet a tömeg megtapsolta. A helyszínen megjelentek azok a huligánok is, akik a hét elején erőszakos cselekedeteket provokáltak. Kis csoportjuk a parlament környéki utcákat rótták. A rendőrök többüket igazoltatták, néhányukat rabkocsiban elszállították. A tiltakozások kedden kezdődtek, amikor Vucic elnök bejelentette, hogy kijárási tilalmat készülnek bevezetni a hétvégén a koronavírus elleni küzdelem, a járvány megállítása érdekében. Látva azonban az emberek heves reakcióit Vucic végül visszakozott, és a hatóságok nem vezettek be kijárási tilalmat sem Belgrádban, sem Szerbia más városaiban. A szerb fővárosban azonban korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a tömegrendezvényeken részt vevők számát. A következő napokban heves, zavargásoktól sem mentes összetűzések törtek ki a tiltakozók és a rendfenntartók között. Agresszív, vélhetően szervezett huligánok is megjelentek a parlamentnél. Elhatoltak az épület körül felállított kordonig, összecsaptak a rendőrökkel, megpróbáltak bejutni a törvényhozás épületébe, miközben megdobálták az épületet védő biztonságiakat.