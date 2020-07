Több százan tiltakoztak Vucic tekintélyelvű politikája ellen

A jövőben nem kíván semmiféle politikai szerepet vállalni.

A bukott macedón elnök azt reméli, hogy Strasbourg szolgáltat neki igazságot, ha a hazai bíróság elutasítja keresetét. Gruevszki, aki a magyar diplomácia aktív támogatásával szökött meg Szkopjéból és jutott el Budapestre a rá kirótt kétéves szabadságvesztés letöltése elől, annak idején mindössze 8 nap alatt megkapta a menedéket, ami minden bizonnyal rekord a magyar hatóságok részéről. A FAZ most nagy nehezen rávette egy beszélgetésre, amelynek során azt közölte, hogy teljesen helyénvaló volt Magyarország eljárása, mert veszélyben lett volna az élete, ha be kell vonulnia a fegyintézetbe. Egyébként pedig - tette hozzá - a bizonyítékokat konstruálták ellene, mert a politika akarta mindenáron bezáratni. Ám a nyugati partnerek szemet hunytak a jogsértések fölött, mivel időközben sikerült rendezni a görög-macedón névvitát. Kitért arra is, hogy a jövőben nem kíván semmiféle politikai szerepet vállalni. Az újság felidézi, mekkora felháborodást váltott ki annak idején nyugaton, hogy Orbán befogadta korábbi macedón kollégáját, akivel világnézeti kérdésekben igen hasonló nézeteket vall. Ám Gruevszki szerint azóta csupán egyszer találkoztak. Egyben emlékeztetett arra, hogy időközben tetemes börtönnel sújtották az ügyében eljárt és abszolút tisztakezűnek kikiáltott ügyészi testület vezetőjét, mert részese volt egy vesztegetésnek. Úgy hogy innentől kezdve kétséges, mennyire volt fair a per a politikus ellen – mutat rá a lap, amely számára nem egyértelmű a perdöntőnek tekintett magnófelvétel sem. A hosszú anyag úgy értékeli, hogy sok minden kedvezően változott Macedóniában, amióta a korábbi államfő lelépett. A sajtó szabadabban működhet, a kritikus újságírókat nem fenyegeti sem bírósági eljárás, sem adóhatósági vizsgálat. Jobb lett a macedón többség és az albán kisebbség viszonya is. Ugyanakkor a közelmúltban sem Görögország, sem Svédország nem tett eleget több macedón kiadatási kérelemnek, mert úgy ítélte meg, hogy Szkopjéban az érintettek nem számíthatnak fair bírósági eljárásra. Ez azonban nem változtat azon, hogy Gruevszki perében voltak igen sajátos elemek és hézagok.