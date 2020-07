Biden széles koalíciót épít

Donald Trumpnak elég, ha hosszú hónapok berzenkedése után végre maszkot húz, máris a hírek élére kerül. Kihívója, Joe Biden népszerűsége ellenére kevesebb figyelmet kap a sajtótól.

A washingtoni Walter Reed katonai egészségügyi központba tett látogatása előtt környezete állítólag hosszan győzködte, hogy itt a remek alkalom korábbi álláspontja csöndes feladására. Trump azonban semmit sem tud csöndesen csinálni, megmagyarázta, hogy a maszkviselésnek is megvan a maga ideje és helye, például egy veteránkórházban. Ezzel megint nyitva hagyta, hogy mit tegyenek hívei a koronavírus-járvány által különösen sújtott déli és nyugati államokban.



Az elnök kihívója, Joe Biden kevesebb figyelmet kap a sajtótól, pedig nem egészen négy hónappal a választás előtt országosan tartósan kilenc százalék körüli előnyt élvez a felmérésekben. Az amerikai választási rendszerben beépített előnyük van a kisebb és az utóbbi évtizedekben inkább a konzervatív oldal felé húzó államoknak, amit mutat, hogy 2016-ban Hillary Clinton kétszázalékos szavazattöbbséggel is vereséget szenvedett. Trump győzelmi esélyei azonban már 3-4 százalékos hátránynál is elenyészőre zsugorodnak, ennél nagyobb különbségnél pedig végképp ellene fordul a matematika. Biden stábja az utóbbi hetekben hat munkacsoportban „fésülte össze” a jelölt programját a Demokrata Párt balszárnyához tartozó Bernie Sanderséval. A cél a négy évvel ezelőtti forgatókönyv elkerülése, amikor Sanders sok híve nem szavazott a centristának tartott Clintonra. Biden programja a hírek szerint jóval progresszívebb Clintonénál vagy akár Barack Obamáénál. Bár nem terjed ki az általános kötelező egészségbiztosítás bevezetésére, bővíteni kívánja az állami egészségbiztosítási lehetőségeket. Enyhíteni tervezi a feketéket egyoldalúan sújtó büntetési tételeket, de nem támogatja a marihuána általános legalizálását. Az átfogó környezetvédelmi „Zöld New Deal” említése nélkül átveszi annak sok elemét, a bevándorlás ügyében pedig eltörölni ígéri a Trump-féle korlátozásokat. Biden azt állítja, hogy Franklin Delanoe Roosevelt, azaz hetven év óta a leghaladóbb programot tervezi. Ehhez a Fehér Ház mellett a szenátusi többség elhódítására is szükség lenne, amihez viszont jól jönnének a Trumpból kiábrándult republikánusok voksai. Biden tehát óvatos kötéltáncot jár, amit jól mutat, hogy gazdasági programjának leghangsúlyosabb eleme a populista „vásárolj amerikait” jelszó, a hazai ipar támogatása. Trump emiatt plágiummal vádolja, másrészt persze aligha volt valaha amerikai elnökjelölt, aki nem ugyanezt hajtogatta.