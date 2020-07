Mészáros Lőrinc elárulta, mennyit költ évente a Puskás Akadémia

Budapestre szeretnék koncentrálni – mondta a főpolgármester, akit hiába nógatnak az előválasztáson való részvételre.

Karácsony az interjúban kijelentette:

Karácsonytól ez nem meglepő, bár a korábbiaknál egyértelműbb válasz. Az ATV műsorában emlékeztetett rá: legalább 128-szor keresték meg a fideszes fürkészek, hogy ne próbálja meg kihívni Orbánt, neki azonban nincs más ambíciója Budapest vezetésén kívül. A főpolgármester – aki 2018-ban az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként már egyszer volt miniszterelnök-jelölt, ám akkor a szövetség alig 12 százalékot kapott – ugyanakkor reméli, hogy lesznek más polgármesterek, akik elég tapasztalatot gyűjtöttek össze és megvannak a vezetési kvalitásaik ahhoz, hogy magukra vállalják a feladatot. Egyvalaki már be is jelentkezett: az a Márki-Zay Péter, akit 2018 elején választottak meg Hódmezővásárhely polgármesterének. Ő az Azonnalinak adott interjújában azt mondta, mindenkinek kötelessége elindulni az előválasztáson, akit sokan kérnek erre. Márki-Zaynak saját bevallása szerint nincsenek miniszterelnöki ambíciói, ugyanakkor mivel ő is sok felkérést kapott, beleállt a dologba. Egyúttal Karácsonyt is felszólította az indulásra: „Karácsony Gergely mindig nagyon szerényen visszautasítja ezt, én viszont mindig kapacitálom erre, mert aki a legesélyesebb erre a pozícióra, az nem teheti meg, hogy ne induljon el.”