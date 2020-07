A fideszesek harmada szerint is több pénz kell a Lánchídra

A Lánchíd nemzeti ügy, a kormánynak pedig igenis több forrást kell biztosítania a rekonstrukcióra - a Publicus Intézet kutatása szerint így vélekedik a budapesti lakosság döntő többsége az átkelő körül kialakult vitáról.

A fővárosi lakosság számára aligha kétséges, hogy politikai ügy lett a Lánchíd felújítása, 61 százalék szerint ugyanis a kormány a fővárost akarja nehéz helyzetbe hozni azzal, hogy nem emel a támogatási összegen. Így vélekedik a kormánypárti szavazók negyede is. Politikai játszmának tudja be a szűk többség (53 százalék) azt is, hogy a főváros megtiltotta a Lánchíd bevonását az augusztus 20-i tűzijátékba az átkelő állapotára hivatkozva.

A Publicus Intézet felmérése szerint a budapestiek 70 százaléka szerint a kormánynak több pénzt kellene adnia az átkelő felújítására, mint az a 6 milliárd forint, amelyet még a korábbi Tarlós-kabinetnek ígért. A fideszes szavazók harmada is hasonlóan vélekedik, az ellenzéki táboron belül viszont elsöprő a többség (90-98 százalék), ráadásul a bizonytalanok háromnegyede is többet vár a kormánytól. Az is világos, hogy többség nem csak egy közlekedési útvonalként tekint a Lánchídra, hanem szimbólumként - ezt a megkérdezettek 95 százaléka gondolja így. Az is erősítheti azokat a véleményeket, amelyek szerint a kormánynak nagyobb szerepet kellene vállalnia, hogy a válaszadók úgy vélik, inkább országos (84 százalék), mintsem fővárosi jelentősége van (10 százalék) a Lánchídnak.



A legrosszabb forgatókönyv, vagyis az átkelő használhatatlanná válása esetén a lakosságnak meglenne a véleménye a felelősökről is. A bajt elsősorban a kormánynak rónák fel (38 százalék), és nagyjából 14 százalék tartaná felelősnek Tarlós István egykori főpolgármestert. Karácsony Gergelyt 26 százalék okolná a kialakult helyzetért, de aligha meglepő, hogy ezt az arányt a kormánypárti választók véleménye erősíti fel, akiknek csaknem háromnegyedük gondolkodik így a főpolgármesterről. A válaszadók 16 százaléka szerint azonban a kormány és Karácsony Gergely is felelős, erről leginkább a bizonytalan pártválasztók gondolkodnak így (21 százalék). A budapestiek kétharmada szerint viszont Karácsonynak akkor is neki kell fognia a felújításhoz, ha az önkormányzat szerint nincs rá elég fedezet - ebben többség mutatkozik az ellenzéki szavazók között is. Az ellenzékiek abban viszont már nem bíznak, hogy a kormány végül kipótolná a hiányzó összeget, ha elfogy a pénz. Az összes megkérdezett fele ugyanakkor úgy véli: a kormány biztosítaná a szükséges forrásokat. A legérdekesebb a fideszes választók hozzáállása: 74 százalékuk szerint a kormány kipótolná az esetlegesen hiányzó összeget.