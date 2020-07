Szerdától indul a piros-sárga-zöld rendszer, de a szabályok még tisztázatlanok

Korlátozza a beutazást a kormány a COVID-19 járvány fékezése érdekben. Bizonyos esetekben PCR-tesztre kötelezi a hazaérkezőket, de ennek részleteiről egyelőre nem sokat tudni.

Magyarország a koronavírus-járvány aktuális adatai alapján veszélyességi osztályokba sorolja a világ országait, és státuszuk függvényében szabályozza az onnan való belépést - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap. Az új előírások szerda nulla órától érvényesek, és eltérő szabályokat állapítanak meg a külföldi és a magyar állampolgárokra nézve. A járvány szempontból kevéssé veszélyes, „zöld lámpás” országokból szabad lesz a belépés, az innen érkező utasok között csak szúrópórszerűen fogják vizsgálni, hogy valakinél felmerül vagy sem a koronavírus fertőzés gyanúja. A zöld jelzést kapott országokat a közlöny nem sorolja fel, de egyelőre idetartozik például Ausztria, Horvátország, Olaszország és Görögország is, ám ha valaki az utóbbiakból Szerbián keresztül érkezve lépne az országba, akkor át kell esnie a szűrésen. A mérsékelten kockázatos országokat sárga színkód jelzi, az ezekből az államokból belépők egészségügyi vizsgálaton esnek át.

Az a külföldi állampolgár, akinél felmerül a vírusfertőzés gyanúja, nem léphet Magyarország területére, viszont még akkor is 14 napos karantén vár rá, ha teljesen egészségesnek tűnik. A magyarok esetében annyi a könnyítés, hogy nem kell karanténba vonulnia annak, aki fel tud mutatni két olyan negatív PCR-tesztet, amelyet a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül - legalább 48 órás időkülönbséggel - végeztek el rajta.

A magyarok két hétnél korábban is szabadulhatnak a karanténból, ha rendelkeznek egy negatív teszttel. A legkockázatosabb, vörös zónás országokból a külföldieknek tilos a belépés, a magyarok pedig két hetes karantén-kötelezettséggel térhetnek haza. Ebből is lehetséges hamarabb szabadulni, de ehhez már két negatív teszt kell. Érdekes járványügyi szabálya az intézkedésnek, hogy például a tranzit- és a teherforgalommal, illetve a hivatalos útról érkezőket nem fogják kötelezően ellenőrizni. Külföldi állampolgárok méltányossági alapon kérelmezhetnek belépést egyéb okok - például tanulmányi kötelezettség vagy családi esemény miatt - is, ezeket a rendőrség bírálja el.

Vörös kódot sok tucat ország kapott, így egyebek mellett idesorolták Albániát, Boszniát, Koszovót, Észak-Macedóniát, Fehéroroszországot és Ukrajnát, továbbá Ázsia és Afrika, valamint Amerika országainak jó részét. A kancelláriaminiszter bejelentette: időről- időre felülvizsgálják a világ országainak kockázati besorolását, és erről hetente tájékoztatnak. Fontos szabály, hogy a magyar állampolgárok esetében a karanténból való távozáshoz szükséges tesztelés költségét augusztus elsejéig a magyar állam állja, ám azt követően, mindenki csak saját költségére végeztetheti el a tesztet. Gulyás Gergely szerint ugyanis mindenkinek van egyéni felelőssége, ha a jelzés ellenére olyan országba utazik, ahol nagy a kockázata annak, hogy megfertőződik. A politikus jelezte azt is, hogy a kormány július 15-én dönt arról, hogy az augusztus 20-ai rendezvényeket megtartják vagy sem.

Kérdésre válaszolva a tárcavezető a tesztelés gyakorlatáról annyit mondott, hogy a korábbiaknak megfelelően a háziorvosnál kell majd telefonon bejelentkezni, aki kérheti ezt a vizsgálatot. A páciensektől a mentőszolgálat munkatársai veszik le a mintát, és Gulyás Gergely szerint 24 órán belül megszületik az eredmény is. Ez valószínűleg új helyzetet teremt a háziorvosok számára, hiszen a jelenlegi szabályok szerint, akkor hívhatnak tesztelőt, ha alapos a gyanú a vírusfertőzésre. A szerda nulla órától életbelépő szabállyal viszont szűrésre kellene használniuk a PCR-teszteket. Eddig ezt egy tiszti főorvosi körlevél a kórházaknak is tiltotta. Komáromi Zoltán budai háziorvos tapasztalatai szerint, ha kér is tesztet, két-három nap múlva érkeznek ki a páciensekhez a mintavétellel megbízott szakemberek, az eredményre pedig olykor több napig is várni kell. Egyelőre az is tisztázatlan, hogyan zajlik majd a határon a külföldi állampolgárok tesztelése. Kérdés, beléphetnek-e az országba, míg az eredmény meg nem születik. Egyebek mellett az új intézkedések részletes szabályait hiányolja Falus Ferenc egykori tiszti főorvos. Mint mondta: ez bizonytalanságot okoz az utazást tervezőknek. Szerinte a kormánynak azt is meg kéne mondania, hogy mikor, milyen járványügyi adatok, fokozat szerint pontosan milyen intézkedéseket léptetne életbe. Hozzátette: a járvány megfékezése nem a határokon, hanem azon belül történik. Ezért kockázatosnak tartja, hogy a nagy tömegrendezvények megtartását nem korlátozza a kormány. A sikeres védekezéshez növelni kellene a tesztelést, erősíteni a fertőzöttek kontóaktjainak a felkutatását - mondta.