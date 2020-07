Nem jött be a fehérvári vállalkozó trükkje

Bérleti szándékáról tértivevényes levelet küldött a kinézett földek tulajdonosainak, majd annak ellenére, hogy többen nem reagáltak a megkeresésre, húsz évre szóló haszonbérleti szerződéseket készített.

- Próba, szerencse. Ha bejön, a földforgalmi törvény abszurd szabályozása miatt nagyon jól járhat a bérlő, hiszen ő határozhatja meg a bérleti feltételeket, majd bérlőként elővásárlási joga is keletkezik a földterületre, amivel később bizonyára élni is akar – mondta a Népszavának Ángyán József volt parlamenti államtitkár. Aki ugyan évek óta készíti tanulmányait az állami földek elárverezése körüli visszaélésekről, ám a monostorapáti esethez hasonlót még ő sem tapasztalt. A Balaton-felvidéki településen, illetve a szomszédos Hegyesden ugyanis – amint azt a 444.hu megírta – egy székesfehérvári vállalkozó – akinek családja már több földterületet megszerzett a környéken – a tulajdonosok tudta nélkül próbál megszerezni bizonyos birtokokat. Bérleti szándékáról tértivevényes levelet küldött a kinézett földek tulajdonosainak a földhivatalban bejelentett címükre, majd annak ellenére, hogy többen nem reagáltak a megkeresésre – akadtak, akik át sem vették a küldeményt -, húsz évre szóló haszonbérleti szerződéseket készített. A tulajdonosok közül, mivel nem is értesültek a bérleti szándékról, tiltakozni sem tudtak a székesfehérvári férfi terve ellen, a leendő bérlő szerint azonban 30 napjuk volt reagálni az ajánlatára, melyet elutasító válasz híján elfogadottnak tekint. Ezek után a törvény szerint a haszonbérleti szerződéseket, melyek közül többet csak a bérlő írt alá, kifüggesztették Monostorapáti és Hegyesd közös önkormányzatának hirdetőtábláján, hogy az esetleges elővásárlási, vagy előhaszonbérlői joggal rendelkezők értesülhessenek róla, és élhessenek ezekkel a jogaikkal. Tizenöt nap elteltével aztán a jegyző – szintén a jogszabály szerint továbbította a szerződéseket az illetékes földhivatalnak, ahol döntenek a jóváhagyásukról, illetve az elutasításukról, vagy az esetleges előhaszonbérletek jogosultságáról. A leendő bérlő szerint a földtörvény 71. paragrafusa lehetőséget ad a tulajdonos beleegyezésének mellőzésére, ha az illetővel lehetetlen közölni a tervezett megállapodást és a postai megkeresés meghiúsul. Így lehetséges, hogy a földhivatal engedélyezze a föld használatát, a bérbevevő által meghatározott bérleti díjat pedig egy erre kijelölt számlán gyűjtik, hogyha az örökösök – tulajdonosok - egyszer jelentkeznek a földért, felvehessék a felhalmozódott összeget. Mivel lapunk szerint az idézett jogszabály elvileg csak közös tulajdonban álló földekre vonatkozik, nem egyetlen tulajdonos birtokolta területekre, állásfoglalásért megkerestük az Agrárminisztériumot. - Nincs olyan jogszabályi előírás, amely lehetővé tenné egy kizárólagos tulajdonú föld esetén a tulajdonos földjének a haszonbérbe adását a tulajdonos tudta nélkül – felelte a tárca sajtóosztálya. - Ez a gyakorlat a tulajdonos rendelkezési, hasznosítási és használati jogait is sértené. A válaszból az is kiderült, hogy a konkrét esetről az Agrárminisztérium is csak a sajtóból értesült, s ilyesfajta próbálkozásra korábban nem akadt precedens. - Ezen a történeten még én is meglepődtem – jelentette ki Ángyán József is. - Nem tudom, hogy egyáltalán mit keres egy székesfehérvári család Monostorapátiban, hogy gondolja művelni a bérbe venni tervezett földet, nyolcvan kilométer távolságból? Félő, hogy a tulajdonosok és a bérlők bizonyos esetekben nem gazdálkodók, hanem felkészült, jogászokkal körülbástyázott, földügyekben és a hivatali ügyeskedésben is jártas földspekulánsok, akik arra várnak, hogy a zajló EU-s kötelezettségszegési eljárás végeredményeképpen kötelezzék Magyarországot földpiaca külföldiek előtti megnyitására. Ez akár több tízszeres földárbeli emelkedést is magával hozhat, így a ma földbe fektetett pénz belátható időn belül szépen fialhat. Felvetésünkre, hogy a földtörvény elegendő védelmet ad-e a tulajdonosoknak, vagy az esetleges joghézagok miatt érdemes lenne módosítani a jogszabályokat, a minisztérium úgy reagált: álláspontjuk szerint a hatályos földhasználati és földforgalmi szabályok kellő biztosítékot szolgáltatnak ahhoz, hogy az ilyen – teljesen jogellenes – kísérletek ne válhassanak valós földhasználati szerződéssé. - A hatályos szabályozás módosítása nem indokolt – jelentette kis az AM sajtóosztálya –, elegendő, ha az eljáró hatóságok pontosan betartják a vonatkozó törvényi előírásokat. Ezek után kíváncsiak voltunk az illetékes földhivatal álláspontjára: megkerestük a tapolcai földhivatalt és Veszprém Megyei Kormányhivatalt, született-e döntés a haszonbérleti szerződésekről, jóváhagyta-e, vagy elutasította-e a hivatal a bejegyzésüket? - A jogszabályoknak megfelelően valamennyi kérdéses hatósági ügyben megtagadtuk a haszonbérleti szerződések jóváhagyását – válaszolta a kormányhivatal. Ángyán József szavaival: a fehérvári vállalkozó megpróbálta – nem jött be…