Ötven éve a jég alatt rejtőző újságok olvadtak ki épségben a francia Alpokban

Több tízezer ember számára biztosít netszolgáltatást Kenyában a Google ballonos cége, a Loon, a szolgáltatást több hónapnyi előkészület előzte meg.

Az elmúlt időszakban a Loon 35 ballont eresztett a sztratoszférába, ezzel körülbelül egy 80 ezer négyzetkilométeres területen vált elérhetővé az internet. Bár a léggömbös világhálóval már 2011 óta kísérleteznek, az eredetileg Google X-projektként induló kezdeményezés csak most jutott el odáig, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhessen, eddig csak vészhelyzetek idején alkalmazták – írja a qubit.hu. A szolgáltatást a Loon a Telkom Kenyával közösen kínálja a lakosságnak, ez a cég Afrika harmadik legnagyobb szolgáltatója. Ha sikeresnek bizonyul, a cég tovább terjeszkedne Afrikában, ahol nagy szükség is lenne az olcsó internetre: 2019-ben mindössze a kontinens 28 százalékának volt netkapcsolata, ott pedig, ahol egyáltalán hozzáférhető az internet, a lakosság nagy részének túl drága a szolgáltatás. Kenyában valamivel jobb a helyzet: az ország 48 millió lakosa közül 39 millióan már eddig is tudtak internetezni. A héliummal töltött léggömbök nagyjából 19 kilométeres magasságban lebegő adótornyokként működnek, egy ballon nagyjából 100 napig képes szolgálni, mielőtt vissza kellene ereszteni a földre. Nem mindegyik bírja ki ennyi ideig: 2014 óta legalább 17 léggömb zuhant le, a legutolsó épp Kenyában. A Loon biztosította az internethozzáférést a tavalyi perui földrengés után is, novemberben pedig bejelentették, hogy az amazonasi esőerdők elszigetelt területeire is eljuttatják majd az internetet. Kenya után Mozambik lehet a következő afrikai ország, ahol a cég elindítja a szolgáltatását, itt a Vodafone-nal közösen építik majd ki a hálózatot.