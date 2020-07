Évek óta nem volt ennyi eladatlan újépítésű ingatlan

Az innovációs és technológiai miniszter szerint a koronavírus-járvány első hullámán megspórolt forrásokból jut majd a másodikra is. Maradhat a tiltás a tömegrendezvényekre.

Palkovics László szerint az is sokat segíthet, hogy egyre több nagyvállalat helyezi át Ázsiából Európába a gyártását, és a kontinensen belül is megfigyelhető egyfajta átrendeződés: délről a kelet-közép-európai régióba vándorol a tőke. Ezt, mint mondta, alátámasztja a Nemzetközi Valutaalap felmérése is. Kiemelte:



Újabb mérföldkőként emlegette a molekuláris biológia terén megvalósuló, úgynevezett HCEMM projektet, a debreceni pilot-oltóanyaggyár és a mesterségesintelligencia-stratégia megvalósítását is. Továbbá szerinte egyre inkább előtérbe kerülnek a klímavédelem egyik alapjául szolgáló hidrogéngazdasági, valamint a hadiipari fejlesztések. Palkovics László az általa kormánybiztosként felügyelt fejlesztések közül a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti szakaszának 578 milliárd forintos bekerülési költségét európai folyamatok alapján reálisnak nevezte. Ugyanakkor határozottan megtérülő beruházásnak tartja a hajdúnánási MotoGP-pálya 65 milliárd forintos fejlesztését, valamint a mogyoródi Hungaroring 40-60 milliárdos teljes rekonstrukcióját is.

Maradhat a tiltás a tömegrendezvényekre

A hvg.hu összefoglalója szerint Palkovics arról is beszélt: látnak esélyt arra, hogy itthon is megnőnek koronavírusos esetszámok, mivel a környező országokban is ez a tendencia. Palkovics szerint ha nő a fertőzések száma, akkor a korlátozások egy részét vissza kell vezetni, de addig is be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, mint a távolságtartás, vagy a boltokban és a tömegközlekedésen a maszkviselés. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy várhatóan nem lazítanak tovább, így nem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb rendezvények, sőt, olyanokat is megtilthatnak, amelyeket már újból engedélyeztek. A kormány korábbi döntése szerint augusztus 15-ig nem lehet tartani Magyarországon 500 fősnél nagyobb rendezvényeket, ez van még jelenleg érvényben.