Sok lakást adtak át tavaly, de nem eleget

Az elmúlt évtized legtöbb új lakóingatlanát adták át tavaly: A KSH szerdán közölt adatai szerint 2020-ban összesen 28 208 új lakás és ház épült meg, harmadával több, mint egy ével korábban. Az új ingatlanok több mint fele családi ház. Ennyi lakást és házat 2009 óta nem adtak át.