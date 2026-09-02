Bár az erős forint fékezte a zömében importból származó építőanyagok idén várt jelentős drágulását, vevőből továbbra is kevés van. A lakosság az ígért felújítási pályázatokra vár, a fejlesztők pedig olcsóbb hitelekre. Közben a Bayer Construct csődeljárása a finanszírozási bizonytalanságot is erősíti az ágazatban.
2026. december 31-ig az új építésű lakásokat (150 négyzetméterig) és családi házakat (300 négyzetméterig) csupán 5 százalékos áfakulcs terheli.
A javaslatot ősszel tárgyalhatja az Országgyűlés.
A szakma kérését és a jegybank javaslatát részben meghallgatva újabb két évvel meghosszabbítja a kormány a kedvezményes lakásáfa igénybevételének lehetőségét – derült ki Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióbeszédéből.
Amíg Budapesten az ötödére csökkent a kiadott engedélyek száma, addig a megyeszékhelyeken 77, a városokban és községekben pedig 82 és 84 százalékkal ugrottak meg az arányok.
Az elmúlt évtized legtöbb új lakóingatlanát adták át tavaly: A KSH szerdán közölt adatai szerint 2020-ban összesen 28 208 új lakás és ház épült meg, harmadával több, mint egy ével korábban. Az új ingatlanok több mint fele családi ház. Ennyi lakást és házat 2009 óta nem adtak át.
Berobbant az újépítésű lakások és házak kínálata, 19 százalékkal több új lakóingatlant hirdetnek most.
Ismét rövidtávon akar nagy eredményeket elérni a kormány a lakásépítések terén, ám félő, hogy az eddigi programokhoz hasonlóan most is rossz helyre mennek a támogatások.
Számos új otthonteremtési támogatást lehet majd igénybe venni 2021-ben, az ingatlanárakra azonban inkább a koronavírusjárvány következményei lesznek hatással.
A miniszter azt mondta, ez egy 30 milliós lakásnál a 6,5 milliós megtakarításon túl további 1,5 milliós visszaigénylést jelent.
A kedvezményes áfakulcs visszavezetése akkor jelent valódi segítséget az építésgazdaságnak, ha a 2022. évi határidő lejárata utáni időszakra vonatkozó kormányzati elképzelések is beláthatóak – figyelmeztet a Társaság a Lakásépítésért Egyesület.
A döntés ráadásul keresztbe tesz a rozsdaövezeti programnak.
A kissé megkésett intézkedés visszahozhatja az építkezési kedvet, az árak is lejjebb mehetnek.
Hat évvel ezelőtti szintre vetette vissza a fővárosi újlakás-piacot az ismét 27 százalékra emelt újlakásáfa, valamint a koronavírus és a rozsdaövezeti kedvezmények miatti kivárás.
Több olyan törvény módosítását is megszavazta pénteken a parlament, amelyek lehetővé teszik, hogy kedvezményes, 5 százalékos áfával legfeljebb 150 négyzetméteres lakások épülhessenek a városok rozsdaövezeteiben. Hogy hol lesznek ilyen akcióterületek, azt a kormány jelölheti ki.
Óriási lehetőség a rozsdaövezeteknek az 5 százalékos lakásáfa. De első körben a NER lovagjai nyerhetnek vele.
Budapesten 3,4, vidéken 8 százalékkal emelkedett alig két hónap leforgása alatt az újépítésű lakások ára. A háttérben a kedvezményes áfa kivezetése áll.
Az agglomerációk éve lehet az ingatlanpiacon a 2020-as év az Otthon Centrum szerint. Az újépítésű lakások tovább drágulnak.
A kedvezményes újlakásáfa hosszabbítását kérik az építési vállalkozók a kormánytól. Különben nem lesz, aki meg tudná fizetni a még jobban elszabaduló ingatlanárakat.
Egyszerre lesznek a piacon – akár két szomszédos telken – 5 százalékos, illetve 27 százalékos áfával értékesített lakások.
Jövőre a kistelepüléseken nemcsak az új építésű lakóingatlanok után, de felújítás és bővítés esetén is lesz áfavisszatérítés. A szándék jó, de a szakemberek szerint fehérítő hatása vitatható.
A kereslet ösztönzésével a kormány családi otthonteremtési kedvezménye (csok) is hozzájárult a lakásárak növekedéséhez. A gyors ütemben épülő lakások minősége néhol kifogásolható.
A lakásépítők és az egyéni vállalkozások helyzetét könnyítette meg a kormány.
Maradhat 2019 után is az ötszázalékos áfa, de csak ott, ahol már megvan az építési engedély. A magánépítők hoppon maradhatnak.
A pénzügyminiszter azt javasolja, 2023-ig maradjon az 5 százalékos lakás-áfa - de csak azoknál az új lakásoknál, amik november elseje előtt megkapták a végleges építési engedélyt.
Több mint 10 ezer új lakás épült eddig az idén, és további 20 ezret adhatnak még át. A lakásépítési engedélyek száma azonban csökkent.
Az újlakás-építést és a lakásfelújítást egyenrangúan kezelő intézkedéseket javasolnak az építési vállalkozók 2020-tól.
Az már eldöntött: 2019 végétől az újlakások áfája ismét 27 százalékos lesz. A már épülő és határidőig el nem készülő otthonok áfaelszámolására várnak egyértelmű eligazítást a beruházók, ám eddig hiába.
Egy átlagos budapesti lakás 7 millió forinttal lehet drágább 2020-tól, miután kivezetik az adókedvezményt. A pénzügyminiszter arra hivatkozik, hogy úgyis főleg befektetők veszik az új építésű lakásokat.
Bizonytalan meddig él az új lakások öt százalékos forgalmi adója. Folytatódik viszont a családi otthonteremtési program és a panelfelújítás is.