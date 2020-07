A külügyre tolta a Kaleta-ügyet tárgyaló ülés titkosításának feloldását Németh Zsolt

Meghaladja a 255 millió forintot is az az uniós pénz, amit Szatmáry Kristóf érdekeltsége szakított az utóbbi három évben.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos borászati cége 127,6 millió forint európai uniós támogatást kapott a kormánytól, hogy badacsonytomaji birtokán borászati épületet és panziót alakítson ki – írta meg az Átlátszó . A több évre visszanyúló történetről felidézték: Szatmáry még 2016-ban vásárolt Badacsonytomaj külterületén egy 1,3 hektáros birtokot, és azóta ide van bejegyezve a 2014-ben alapított borászati cége, a Nimfeum Kft. is. Az ingatlan nem sokkal a vásárlás után egy telekösszevonással 1,5 hektárosra nőtt, a fele Szatmáry feleségéé lett, a Nimfeum Kft. pedig egy nagy beruházásba kezdett. Két éve az Index írta meg, hogy Szatmáry borászati cégének 49,6 millió forint EU-s támogatást adott a kormány egy badacsonytomaji panzió építésére. A támogatásnyilvántartás szerint a Nimfeum Kft. 2017-ben is kapott uniós támogatást: akkor 77,9 millió forintot ítéltek meg neki borászati üzem kialakítására.

Szatmáry Kristóf az Átlátszó megkeresésére közölte, a beruházás összköltsége 269,6 millió forint, amelyet saját tőkéből, hitelből, befektetői kölcsönökből és az uniós támogatásból finanszíroznak. A portál szerint a kivitelezési összegeket még tavaly csökkentették, a szálláshelyét 121,3 millió forintra, a borászati épületét pedig 143,9 millióra, és a határidőket is meghosszabbították. Ezek már rég lejártak, de a kivitelezés azonban mostanáig sem készült el teljesen. Szatmáry Kristóf szerint jelenleg a közbeszerzésen kívüli utó- és tereprendezési munkálatok folynak a területen, és reményeik szerint ősszel megnyithatják a 8 szobás panziót.



– Szembetűnő a helyszínen a két széles fekete földsáv az épületek előtt. Úgy tűnik, hogy megtörték a Badacsony oldalának természetes ívét, és két mesterséges lejtésű területet, rézsűt hoztak létre támfalakkal, ezeknek azonban nincs nyoma sem a szálláshely építési engedélyében, sem a borászati épületében, és a kiviteli tervhez készült helyszínrajzon sem – írta az Átlátszó. Felvetésükre a fideszes politikus csak annyit mondott, hogy „az építési engedélyek megszerzése, és a kivitelezési munkálatok a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történtek, és ezt a hatósági ellenőrzések is megerősítették”. Az a lap megemlíti, hogy a hvg.hu és 24.hu számolt be korábban arról, hogy Szatmáryék szomszédja Rákay Philip. A Fidesz-közeli kommunikátor cége, a Norton Consulting Zrt. többszörös cégcserék révén szerezte meg azt a telket, amely, amely egykor püspöki nyaralónak is helyet adott, és amely Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István tulajdona volt 2017 és 2018 között. Arról szintén a 24.hu számolt be idén májusban, hogy milyen szerencsések a hegyoldalban borászkodó NER-hírességek: a kormány 465 millió forintot adott a badacsonytomaji önkormányzatnak útrekonstrukcióra, a település pedig a Szatmáryék birtokához és Rákay villájához vezető külterületi utakat újítja fel a támogatásból.