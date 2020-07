Picit didergősebb lesz a hétvége, legalábbis egy nyárhoz képest

És lehet, hogy egyfolytában esik is.

Ha zavartalan napsütés nem is lesz szerdára már rendes nyárra vált az időjárás: ugyan főleg fátyol és középmagas felhők lehetnek az égen, és a szél is fújhat, de a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, írja a az idokep.hu. Azonban ez a száraz nyár mindössze egy napig tart, csütörtökre begyalogol egy hidegfront, hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon megerősödik az nyugati-északnyugati szél. Délután 22-31 fokra van kilátás. Aztán záporosra fordul az idő, az is megeshet, hogy a hétvégén kisebb-nagyobb megszakításokkal, de stabilan esik, a levegő pedig érezhetően lehűl.