Bár közpénzt is kapnak rá, Mészáros Beatrix tv-je csak társadalmi érdekből sugározza új sorozatát

Az Emmi eddig 20 millió forinttal támogatta meg A mi kis családunk című sorozatot, melynél nem a nézettség, hanem a bemutatott értékek számítanak.

Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz egy közpénzből is készülő sorozatot – ellenkezőleg, „sugárzás biztosításával” és a költségek egy részének átvállalásával járul hozzá annak létrejöttéhez – írja a hvg.hu . A hírportál idézi is a A Life és az Ozone TV-ket működtető Media Vivantis Zrt. nekik küldött levelét is: e szerint a vállalat. Korábban a lap írta meg először, hogy a Life TV olyan sorozatot sugároz, amire az Emberi Erőforrások Minisztériuma kötött előállítási szerződést egy másik céggel, a Preport Kft.-vel. A Media Vivantis a gyártási költségek egy részének átvállalásával és sugárzás biztosításával járul hozzá- hangsúlyozta a vállalat.