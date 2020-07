Orbán sajátjaként örül Andrzej Duda győzelmének

A közös erőfeszítés jövőbeli sikere, a közép-európai összefogás motorja - nem tartózkodott a nagy szavaktól levelében a miniszterelnök.

„Kritikus fontosságúnak" nevezte Andrzej Duda győzelmét Közép-Európa megerősítése szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott lengyel államfőnek írt gratuláló levelében - tájékoztatta hétfő délután az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán szerint az elmúlt években s magyar-lengyel baráti kötelék a közép-európai összefogás motorjává és az európai politika meghatározó tényezőjévé vált. „Az Ön győzelme pedig kritikus fontosságú volt a Közép-Európa erősítése érdekében végzett közös erőfeszítéseink jövőbeli sikere szempontjából" - fogalmazott Orbán Viktor.

kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a Fidesz lengyel tükörképének számít, ugyanolyan módszerekkel harcolnak az illiberális államkiépítéséért. Ahogy a N Öröme érthető, hiszen augyanolyan módszerekkel harcolnak az illiberális államkiépítéséért. Ahogy a N épszavának nyilatkozó Wojciech Maziarski lengyel politikai elemező figyelmeztetett, a PiS-jelölt Duda győzelmével végveszélybe kerülhet a lengyel demokrácia:

a kormánypártot a háttérből, a Szejm tagjaként irányító Jaroslaw Kaczynski így befejezheti a lengyel jogállam lebontását.

A bírósági intézményrendszer átvétele Duda segédletével már megtörtént, ott most már csupán az egyes bírók kiállásán múlik a jogállamiság fenntartása. Ha az elnök hivatalban marad, akkorMaziarski szerint a PiS további rombolhatja a demokratikus intézményeket. A közmédiát már teljesen pártsajtóvá tették és célba vették a még független, magánkézben lévő sajtót is, törvényt készülnek hozni a "médiakoncentráció" lebontására. A másik céljuk az önkormányzatok ellehetetlenítése, hiszen sok nagyvárosban ellenzéki, vagy független polgármesterek, városi tanácsok kormányoznak. Ha Duda marad, biztosan aláírja ezeket a törvényeket is - fejtegette az elemző.