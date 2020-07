„Lekurváztak, széttépték a szórólapjaimat” – fizikai erőszak is éri Hadházy segítőit

A korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak a kísérletek, három helyett azonban csak két évig lesz tantárgy a biológia.

Alaposan átalakulnak a biológiaórák a következő tanévtől, mivel a korábbi három helyett már csak két évig lesz kötelező tanulni a tantárgyat a gimnáziumokban – írja a Magyar Nemzet . A diákok életébe hetedikben bekapcsolódó tantárgy eddig a 10., 11. és 12. osztályban is mindenki számára kötelező volt, ősztől azonban a középiskolai szakasz lerövidül az új Nemzeti Alaptantervben: csak a gimnáziumok első két évében kell tanulni a tantárgyat. A felsőbb évfolyamokon a szakirányban továbbtanulók választhatnak emelt szintű érettségire felkészítő fakultációt. A kormánybarát lap szerint az új tantervi szabályozáshoz illeszkedő tankönyvekben az ismeret helyett a „problémamegoldás” a kulcsszó, és a jelenségek puszta leírása helyett a vizsgálaté a főszerep. Van például olyan gyakorlat, amikor a különböző élelmiszerek zsírtartalmát vizsgálhatják meg a tanulók, míg a „Válj szakértővé!” típusú feladat a vírusterjedés modellezéséről is szól. Egy másik fejezetben a szén körforgását elemzik a tanulók, ami a globális éghajlatváltozás és az élővilág működése közötti összefüggések megértését segíti.

Veres Gábor, az egyik átdolgozott középiskolás biológia-tankönyv szerzője az újságnak azt mondta, olyan újszerű témák is helyet kaptak a tananyagban, mint a vírusterjedés modellezése vagy a legfrissebb evolúciós elméletek. Emellett, a korábbinál több olyan téma is bekerült a tananyagba, ami közel áll a kamaszok érdeklődéséhez. Az emberi bőr témájánál például a tetoválások és a testmódosítások is szóba kerülnek az órán. Változatlanul kiemelt témakör az emberi szervezet felépítése és működése, de sok idő jut a fenntarthatóságra, illetve a Föld és a Kárpát-medence értékeinek megismerésére is.