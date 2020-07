Aprópénzre váltotta a jegybank az ápolók hősiességét

Kétmillió darab tízes és húszas érme emlékeztet majd a veszélyhelyzet hőseinek helytállására.

Az érmék előlapján a "Magyarország" és a "Tiszteletet a hősöknek"- feliratok közrefogta térben „a veszélyhelyzetben helytálló, különböző foglalkozású emberek sematikus ábrázolása látható”. Közöttük az ápoló, védőnő alakja ismerhető fel tisztán, mellette egy tányérsapkás alak (vélhetően rendőr) és talán egy munkás áll. A járvány idején dolgozó egészségügyisek hosszas várakozás és ígérgetés után végül valóban megkapták a Kásler Miklós által ígért bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítést - ám a járvány idején is ügyeletben lévő szociális dolgozóknak ebből semmi sem jutott. Be kell érjék az aprópénzzel a jelek szerint a rendőrök is, ahol utoljára az év elején volt csalódást keltő béremelés ,; azzal pedig már a járvány idején szembesültek , hogy heti több mint 48 órára is beoszthatják őket.