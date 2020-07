Megvert és kirabolt egy idős férfit a testvérpár, vádat emeltek ellenük

Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott velük szemben.

Minősített rablás és testi sértés miatt emelt vádat a fonyódi ügyészség egy testvérpár ellen, melynek tagjai éjszaka, otthonában támadták rá egy idős férfira. A fiatalabb testvér tavaly ősszel nehéz anyagi helyzetbe került, ezért többszörösen büntetett előéletű bátyjához fordult segítségért: kitalálták, hogy egy idős ismerősüktől szereznek pénzt. Az egyik szeptemberi éjjel bementek a 71 éves sértett házába, aki aludt, azonban felébredt a betörésre. Az idősebb testvér ekkor több alkalommal fejen ütötte, közben a pénzét követelte tőle. Ezután közösen kimentek a konyhába, ahol az idősebb vádlott ismét többször megütötte az áldozatot – aki, miután többek között az egyik fogát is elveszítette, maradandó fogyatékosággal járós sérülést is szenvedett –, öccse pedig feltúrta a házat értékek után kutatva, s meg is találta az idős férfi nem sokkal korábban kézbesített nyugdíját, 80 ezer forintot, majd távoztak a házból. A testvéreket már másnap elfogták a rendőrök, az idősebb egy másik ügy kapcsán börtönbüntetését töltve, a fiatalabb előzetesben vár a tárgyalásra: az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott velük szemben.