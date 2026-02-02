A fiú esetében ez már a negyedik őrizetbe vétel és letartóztatás.
Összesen 673 gépjármű-ellenőrzést hajtottak végre, az alkoholszonda 9 esetben adott pozitív jelzést. Négy körözöttet is elfogtak.
Mike Amesburyt azután függesztette fel a Munkáspárt, hogy egy biztonsági kamera felvette, amint rátámad egy járókelőre, amiért az elmondása szerint megfenyegette őt.
A nehezen mozgó áldozat tompítani sem tudta az esést.
Az ellenzéki politikus volt az, aki megsérült, ennek ellenére őt marasztalták el. Varju László a határozat ellen fellebbezést nyújtott be.
A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést, még csökkentette is az evangélikus lelkész pénzbüntetését, de a büntetőperben a Főváros Ítélőtába hozhatja meg a jogerős ítéletet.
A futballista korábban beismerte, hogy megrúgott valakit, de jogos védelemre hivatkozott és azt mondta, hogy csak az öccsét féltette.
A 30 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.
A 21 éves férfi megpróbált a Parlament egyik elzárt területére belépni. Az elkövetéstől számított 55 órán belül bíróság elé állították. Az ítélet jogerős.
Később kirángatta autójából, elvitte egy félreeső helyre és tovább bántalmazta.
A gyanúsítottnak már rég börtönben kellett volna lennie, mivel nem kezdte meg egy korábban rá kiszabott szabadságvesztés letöltését.
Letartóztatták azt az 52 éves férfit, aki a gyanú szerint volt élettársára támadt, majd nekiesett az anyjuk segítségére siető két közös gyermeküknek, és a nő apjának is.
A miskolci kórház dolgozója túlélte a támadást, de súlyos sérülést szenvedett.
"Mindenkit megfertőzök koronavírussal" - hangoztatta munkahelyén, majd maszk nélkül ráköhögött a kollégáira.
A TEK is kiszállt az építkezésre, és az erőszakos férfit rövid időn belül végre jogerős büntetéseinek helyszínére szállították.
Az asszony súlyos sérülésekkel került kórházba.
Végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az ügyészség.
A gyanúsított beismerte tettét, a rendőrök őrizetbe vették.
Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott velük szemben.
Ököllel ütötte, megvágta egy késsel és eltörte áldozata csuklóját.
Az ügyészség indítványozta a támadó letartóztatását.
A dühödt férj előbb anyázott, majd ütött, áldozatára csak úgy záporoztak a csapások.
Azt ígérte, vérfürdőt rendez, ha emiatt megszüntetik szolgálati jogviszonyát.
A vezérőrnagy állítólag hónapokon át fenyegette, meg is verte beosztottjaként dolgozó szeretőjét.
Halált okozó testi sértés elkövetésének gyanúja miatt nyomoznak.
Egy játszótéren szúrta meg a férfit, akivel korábban összeszólalkoztak.
Verekedés volt egy XI. kerületi szórakozóhelyen péntek éjszaka. A 22 éves férfit a mentők kórházba vitték.
Csoportosan elkövetett önbíráskodás, rablás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség három 16-17 éves fiatalkorú ellen.
A rendőrség egy 31 éves helyi férfit gyanúsít és keres a bűncselekménnyel kapcsolatban.
Vádat emeltek egy budapesti nő ellen, aki megütött egy börtönnél, a nyílt utcán egy idős embert, mert az szóvá tette hangos bekiabálását; a 75 éves férfi később belehalt sérüléseibe.