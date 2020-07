Holtrészegen kórházba vitette magát a képzelt koronavírusos beteg, aztán verekedett, hogy hazaengedjék

A képzelt betegnek már a vizsgálatok végét sem akarta megvárni, inkább összeverekedett a beteghordókkal. Mindezért akár három évet is kaphat.

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kell felelnie annak a férfinak, akit hétfőn állított bíróság elé a Szolnoki Járási Ügyészség- a vád szerint ugyanis kórházi dolgozókat próbált megverni a járványügyi vészhelyzet idején. Az ügyészségi közlemény szerint az eset még április 19-én történt: a vádlott nagyon részeg volt, amikor felhívta a mentőket, és bejelentette, hogy koronavírusra jellemző tüneteket észlel magán. „A veszélyhelyzet idején általános protokoll szerint a mentők a szolnoki kórházba szállították a férfit és elhelyezték az e célra fenntartott részlegen” - fogalmaz az ügyészség, ami azért is meglepő, mertáltalában csak ezután szállíthattak valakit a mentők kórházba, de sokakat az egyértelmű tünetek ellenére sem vittek be. A férfinek mindenesetre nem tetszett, hogy egyből a kórház elkülönítőjébe került: idegesen fel-alá járkálni kezdett, ezért több egészségügyi dolgozó rászólt, hogy tartsa be a kötelező egymás közötti távolságot; ő válaszul ócsárolni kezdte őket. Később meggondolta magát, és távozni akart az épületből, azonban – mivel a vizsgálata még nem fejeződött be – a biztonsági őr nem engedte ki és visszakísérte a vizsgálatok helyszínére.