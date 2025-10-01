Az agresszív férfit visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.
A MÁV szerint az elmúlt időszakban drasztikusan megemelkedett a munkatársaik elleni támadások száma. A legutóbbi esetről Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója számolt be. Azt közölte, hogy feljelentést tesznek a támadó ellen.
A szabálysértési eljárások többségét a tanulók által az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt indították.
A járművezető segítségével lehetett csak feltartóztatni.
Elszabadult a pokol egy békésnek tűnő reggelen.
Senki nem sérült meg, a támadót gyorsan elfogták.
Egyik haverja mindezt lefilmezte, majd elküldte neki.
A társaság tagjai feltehetően valamilyen drog hatása alatt álltak.
A három férfit csoportosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolják.
A férfi bántalmazta a villamos vezetőjét, majd azt az utast is, aki videófelvételt készített a balhézó társaságról, továbbá fenyegető magatartást tanúsított a viselkedésüket szóvá tévő idős férfival szemben is.
Egy józsefvárosi anyának és lányának nem tetszett, hogy maszkviselésre kérték őket.
Az egyik gyanúsított azóta már a rendőrségi fogda vendégszeretetét élvezi.
Ezenkívül négy évre eltiltották a közügyektől.
Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására – tárgyalás mellőzésével – tett indítványt a Sátoraljaújhelyi Járásbíróságnak.
A rendőrök a távolsági járat vezetőjének jelentése és az utasok segítsége alapján hamar elfogták az ámokfutót.
Azt hozta fel mentségére, hogy „a 11 éves kislány nevelőapja csupán játékból ütötte meg a gyereket”.
A kalauz könnyebben sérült meg, további ellátásra kórházba vitték.
Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, valamint zaklatás vétségével vádolja.
A miskolci kórház dolgozója túlélte a támadást, de súlyos sérülést szenvedett.
Túl sok támadás érte őket az autósok részéről, így márciustól fokozott jogi védelemben részesülnek.
A nagymama kifosztása, betörés a nagybátyjához, gyilkossággal fenyegetés, zaklatás, sorozatos lopás – csak néhány a bűnlajstromból.
A visszaeső verekedő véres fejjel, még a kórházban is köpködött, gyilkossággal fenyegetőzött, most gyorsított eljárásban felelhet tetteiért.
Az asszony dühében a buszt is megrugdosta.
A képzelt betegnek már a vizsgálatok végét sem akarta megvárni, inkább összeverekedett a beteghordókkal. Mindezért akár három évet is kaphat.
Saját elmondása szerint pszichiátriai kezelés alatt áll.
Nem akartak leszállni a buszról, aztán nekiestek az őket leparancsolni próbáló férfinak.
Talán használta volna is a pengét, de meghunyászkodott, amikor rájött, hogy az egész busz be van kamerázva.
A végállomásnál esett a forgalomból kiálló jármű vezetőjének.
A részeg turista minden előzmény nélkül ütötte meg az őt ellátni próbáló ápolót – felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
A részeg férfi jegy nélkül utazott, és nagyon feldühítette, hogy leszállították a vonatról: bosszúból magával rántotta a kalauzt is.