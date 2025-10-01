Elrendelték a nagykörúti villamoson verekedő férfi letartóztatását

A férfi bántalmazta a villamos vezetőjét, majd azt az utast is, aki videófelvételt készített a balhézó társaságról, továbbá fenyegető magatartást tanúsított a viselkedésüket szóvá tévő idős férfival szemben is.