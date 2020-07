Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a Clark Ádám téri tüntetőt, aki focilabdával rúgott meg egy rendőrt

A férfi azzal sem javított a helyzetén, hogy keménykedő hangvételű levelet küldött az eltalált rendőrtisztnek.

Kétrendbeli hivatalos személy elleni erőszak gyanúsítja az ügyészség azt a férfit, aki május 18-án. egy Clark Ádám téri dudálós tüntetés során agresszíven viselkedett a helyszínre vezényelt rendőrök egyikével. Az ügyészségi közlemény szerint az eset délután öt körül történt: a Lánchíd utcai buszmegálló mellett ácsorgó fővárosi férfi észlelte a közeledő rendőröket , a kezében tartott focilabdát pattintásból célzottan a sértett, egy rendőr alezredes irányába rúgta – és el is találta a rendőrtiszt jobb felkarját.A férfi ellen az újabb incidens miatt is eljárás indult, és a jelek szerint a helyzetén csak rontott azzal, hogy június 17-én levelet is írt az ügyeiben eljáró alezredes címére. Ebben kérte személyes meghallgatását, de azt is hozzátette hogy: