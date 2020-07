Meghalt Gyekiczki András

„Tettünk már erre kísérletet, azonban akkor a Fidesz-KDNP az utolsó pillanatban kihátrált mögüle” – mondta a párt budapesti elnöke.

„A budapesti lánchidi csata után most már a Balatonon folyik a küzdelem, a Fidesz és a NER-közeli vállalkozók kisgömböcként kívánják magukba szippantani a balatoni strandokat, kikötőket, beépíteni, túlépíteni a közvetlen Balaton-partot” – mondta keddi sajtótájékoztatón Molnár Zsolt. Az MSZP pártigazgatója, budapesti elnöke hozzátette: a párt aktivistái, együtt a Societas ifjúsági mozgalommal csütörtöktől a Balatonnál, a strandokon, kikötőknél, sétányokon és bevásárlóközpontoknál fognak sajtótájékoztatókat, szórólapozást, aláírásgyűjtést tartani, azzal a címmel, hogy „A Balaton mindannyiunké”. Molnár Zsolt kiemelte, arra kérik az aktivistákat, a választópolgárokat, a nyaralókat, hogy – akár online petícióval, akár személyes aláírásukkal – támogassák az aláírásgyűjtő ívet. Mint mondta, fontos, hogy

a szabad strandok a jövőben is szabad strandok maradjanak,

a teljes balatoni hajózás hátterét biztosító balatoni vitorláskikötők állami tulajdonban maradjanak, ne lehessen ezeket privatizálni,

ne lehessen túlépíteni a Balaton-parti övezetet, és meg kelljen őrizni a jelenleg is rendelkezésre álló funkciókat, kempingből kemping, vízpartból vízpart maradjon.

Bejelentette, hogy a nyári akciót követően, szeptemberben kezdeményezni fogják a Balaton-törvény módosítását. „Tettünk már erre kísérletet, azonban akkor a Fidesz-KDNP az utolsó pillanatban kihátrált mögüle. Nagyon bízom benne, hogy most már a kormánypárti képviselők is megértik, hogy a Balaton mindannyiunké, nem lehet azt kisajátítani, meg kell őrizni a jövő nemzedékeinek. A jelen nemzedékeinek pedig lehetővé kell tenni, hogy a magyar családok eljussanak a Balatonhoz” – fogalmazott. Végezetül kiemelte: most a járványhelyzet miatt nem tervezhető a magyar családok nyaralása. Arra kérte a magyar kormányt, tegye lehetővé, hogy a jelenleg fizetős, közvetlen vízparti strandok ebben az idényben ne legyenek fizetősek, az önkormányzatokat pedig kárpótolják a kieső bevételért.