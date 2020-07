Teljes összefogást akarnak az ellenzékiek

Kétséges, mennyit érnek a mától érvényes új beutazási szabályok, de az már látszik: a szigorítás rögtön csapást mért az éledező idegenforgalomra.

Hőmérővel és maszkkal szerelték fel az ukrán határnál dolgozó rendőröket – egy volt záhonyi határőrtiszt szerint ennyiből állt a szolgálatban lévők felkészítése a mától életbe lépett, szigorúbb beléptetési szabályokra. Ez visszafogott készülődésnek tűnik, főleg annak tükrében, hogy a szomszédos országok közül Ukrajna az egyetlen, amelyet vörös kategóriába sorolt a kormány, vagyis a kabinet szerint ez a fertőzésveszélynek leginkább kitett határszakasz. Megkérdeztük a rendőrséget, hogy pontosan miből áll majd a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által előrevetített „egészségügyi vizsgálat” a határokon, ám nem kaptunk választ. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára lapunknak azt mondta: nem tud arról, hogy a munkaadó egyeztetett volna újfajta egészségügyi vizsgálat bevezetéséről az állománnyal. Szerinte ugyanakkor a szolgálatot teljesítőket jobbára ellátták védőfelszereléssel, kesztyűvel, maszkkal.

A szerdától életbe lépett szabályok szerint a fertőzöttség alapján zöld, sárga és vörös kategóriába sorolták az országokat. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be. A sárga vagy piros jelzésű országból érkező magyarok korlátozás nélkül beléphetnek, ha van a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel készül két negatív koronavírus-tesztjük, vagy angol, illetve magyar nyelvű okirattal tudják igazolni, átestek az elmúlt hat hónapban a COVID-19 betegségen. Minden más sárga országból érkező magyarnak 14 napos karanténba kell mennie. Ők akkor „szabadulhatnak” korábban, ha egy a háziorvos segítségével elvégeztetett tesztjük negatív lesz. A vörös jelzésű országból érkezett magyarok két negatív teszt után szakíthatják meg korábban a karantént. Ami a külföldieket illeti: sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyarok. Vörös jelzésű országok állampolgárai viszont nem léphetnek be Magyarországra.

Noha az még kérdéses, hogy pontosan miből áll az „egészségügyi vizsgálat” az érintett határokon, az már tudható, hogy mi vár elviekben a sárga és vörös országokból hazatérő magyarokra és háziorvosaikra. – Pontosan tudom, hogy mi a teendőm, ha valakit a határátlépés után karanténba küldenek – állította lapunknak ja Selmeczi Kamill Nemesapáti háziorvosa, a FAKOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke. – Ugyanaz a feladat mint az eddigiekben, meg kell rendelni a mentőszolgálattól a karanténba kerülők PCR-tesztjét. Most, hogy lényegesen kevesebb a beteg, gyorsabban is érkezhet meg a lelet. Az érintetteknek telefonon kell bejelentkezniük az orvoshoz, akitől kérhetik a tesztet. A bejelentés után jellemzően egy napot kell várni a mentők érkezésére. A mentők a helyszínen csak mintát vesznek, és továbbítják azt a labornak. Az, hogy mikor lesz eredmény a labor terheltségétől függ. Az eredményt a tesztelő laboroknak kell feltölteniük az e-térbe, ahol a háziorvos és a páciens is láthatja azt. Az, aki megkapta a negatív leletét, csak akkor szabadulhat a karanténból, ha kérvényezi ezt a járási vagy kerületi népegészségügyi hivataltól. A PCR teszteket július végig az állam finanszírozza, de csak akkor, ha azokat hivatalos úton végeztették. Augusztus elsejétől az utazók karantén-szabadító tesztjeinek költségeit mindenkinek magának állnia. A hatóság csak a minősített laboratóriumok leleteit fogadja el.

Különös kategorizálás Továbbra is nehezen követhető, hogy pontosan mi alapján kategorizálta az egyes országokat a kormányzat. A napokban rendkívüli állapotot hirdetett Szerbia „sárga” jelzést kapott, míg Ukrajna vörös besorolású lett. A WHO és az egyes országok hivatalos közléseit használó Google Covid-adatbázis szerint a „vörös” Ukrajnában egymillió lakosra 1277 fertőzött esik, míg a „sárga” Romániában 1565, és a szintén „sárga” Szerbiában 2277. Ehhez képest a „zöld” Ausztriában egymillióból 2418 a regisztrált fertőzött. Igaz, fontos különbség a fertőzés dinamikája: míg a biztonságosabbnak ítélt országokban sikerült ellaposítani a járványgörbét. Ukrajnában folyamatosan terjed a kór, de Szerbiában is. A legutolsó adatok alapján Szerbiában 18 ezer emberre esik egy új fertőzött, míg Ukrajnában csak 65 ezerre. B. Z.

Brüsszeli mintát követ Orbán

A magyar beutazási rendszerre hasonlító elképzelést mutatott be június végén a brit kormány. A javaslat a járványhelyzet alapján zöld, sárga és vörös kategóriába sorolta a világ országait, de az Orbán-kormány által bevezetett szabályozásnál megengedőbb volt, hiszen egyetlen államból nem korlátozta a belépést, a 14 napos kötelező karantén pedig kizárólag a veszélyesnek minősített (vörös) nemzetekből érkezőkre vonatkozott volna. A londoni kormány végül elvetette az ötletet és nemrég több mint 50 ország esetében tette lehetővé a karantén-mentes beutazást. A belga kormány július elején döntött úgy, hogy a világot jelzőlámpa színei alapján kategorizálja fertőzésveszély szempontjából. A magyarra kísértetiesen hasonlító szabályozásban a vörös területek esetén kötelezővé teszi a karantént és a tesztet, a sárgánál csak javasolja, míg a zöldnél szabad beutazást biztosít a belgiumi lakcímmel rendelkezőknek és a belga állampolgároknak. A hazánkban alkalmazott rendszernél kifinomultabb, mivel lehetővé teszi a hatóságoknak, hogy egy-egy várost, megyét vagy tartományt az anyaországtól eltérően osztályozzanak. - Rostoványi András

Újrakezdés után megint egy csapás a turizmusnak

– Egy partnerünk Egyiptomba induló csoportjának repülőgépe épp felszállt a múlt héten, amikor Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy szerdától újra szigorodnak a beutazási szabályok. Vagyis az érintett turisták annak tudatában mentek el, hogy bonyodalmak nélkül hazatérhetnek, de a változások miatt visszaútjuk idején már rájuk is érvényes lesz a karanténkötelezettség vagy a negatív tesztek bemutatása – érzékeltette egy konkrét esettel Kerim Yalcin, az Orex Travel marketing igazgató, hogy milyen váratlanul és közvetlenül érintette a turisztikai ágazatot a szigorítás. Gyorsan hozzáfűzte: ez az eset jól mutatja, hogy miért nő most újra a bizonytalanság az ágazatban, és miért rossz ez az utasoknak meg az irodáknak is. Szerinte egyébként ez a bizonytalanság máris érzékelhető az irodákban: a korlátozások feloldása után volt némi élénkülés, s bár az érdeklődés volt a jellemzőbb, náluk most ismét mondják le a vörös kategóriába sorolt Törökországba szervezett utakat. A korlátozások miatti bizonytalanság és újabb úthalasztási hullám azért is jön rosszkor, mert több iroda szerint is épp kezdett életjeleket mutatni az ágazat. Kónya Ádám, az Euro Travel irodavezetője arról számolt be: miután a kormány júniusban bejelentette, hogy a magyarok korlátozások nélkül térhetnek haza, két-három hétig pörögtek is a foglalások. Aztán ekkor érkeztek a hírek a beutazási feltételek szigorításáról. – A tavalyi eredmények alapján az utazásszervezők joggal számolhattak heti 84 elindított charterjárattal, de a járvány miatt július második felében csak heti 10 indítását vállalták. A korlátozásokig remélni lehetett, hogy legalább ezt tartani tudják, de most nőtt a bizonytalanság – fogalmazott a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit. Hozzátette: „Ha azt hihette a turizmus, hogy épp feláll a padlóról, most megint újabb csapás érte.” Ezt a csapást ezúttal az utazók is erősen megérzik – s nem csak azért, mert bosszantó, hogy halasztaniuk kell utazásukat. Míg ugyanis tavasszal a többség visszakapta pénzét, repülőjegye árát, vagy voucher-rel vigasztalódhatott az elmaradt utak, járatok miatt, most egészen másról van szó. Az utak ugyanis elvileg nem maradnak el, csak éppen a turisták közül sokan nem akarnak úgy elmenni, hogy karanténkötelezettséggel térhetnek vissza. Kónya Ádám, az Euro Travel irodavezetője is erről beszélt: – Az új korlátozásokkal nem az utazásra hirdettek tilalmat, csak a visszatérés válik ismét nehézzé, ezért az utasok, a teljes összeget nem kaphatják vissza, ha lemondják az utat. Épp ezért egyelőre a lemondás helyett az átfoglalást választják zöld besorolású országokba, például Görögországba – mondta. A beutaztatásban érdekelt hazai irodáknak reményt jelenthetne, hogy a most érvénybe lépett korlátozások elsősorban azokat az országokat érintik, amelyek inkább a magyarok célpontjai, és kevésbé azokat, ahonnan a turisták általában érkeznének. Csakhogy a beutazó turizmus forrásaink szerint még ma is tetszhalott állapotban van. – A legtöbb külföldi vendégünk a nyáron Ausztriából és Németországból jött, de érdemi vendégszámról nem lehet beszélni: a tavalyi forgalom egy-két százaléka érkezett – mondta lapunknak Erdei Bálint, a beutaztatásban érdekelt Cityrama Utazási Iroda vezetője. Elmondása szerint az érdeklődés nőt a szolgáltatásaik iránt, de a tényleges forgalomban ez már nem tapasztalható, sőt, az augusztusi időpontokból is volt lemondásuk. Tapasztalata szerint az utazásszervezők mindent bevetnek, hogy talpon maradhassanak, de „hosszabb távon csak a vakcina jelent megoldást.” - Unyatyinszki György