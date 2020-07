Közokirat-hamisítás miatt nyomoznak a veszprémi KDNP volt elnöke után

Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip, amelynek a csápjait most egyesével kell felrángatni – jellemezte küzdelmeiket Pikó András VIII. kerületi polgármester.

Továbbra is a 99-es busszal jár vagy átváltott a szolgálati kocsira?

Most alapvetően bringával járok. De ha jelenésem van, akkor igénybe veszem a hivatali gépkocsit. Ma például bejártuk a bölcsődei konyhákat. Ők most a mi megmentőink a közétkeztetés körül támadt viharban. Ezt a kört például nem bringával csináltam végig, hanem szolgálati kocsival.



A Közbeszerzési Döntőbizottság 50 millió forintra büntette a kerületi önkormányzatot az előző közétkeztetési szerződés érvénytelenítése, illetve az új, pályázat nélkül megkötött menza-szerződés miatt. Miért kellett ilyen sebbel-lobbal felmondani az előző szerződést?

Mi azt ígértük a kampányban, hogy az összes túlárazott szerződést, kifizetőhelyként használt sportállást felszámoljuk. Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip, amelynek a csápjait most egyesével kell felrángatni. Ez az egyik ok. Másrészt nem voltunk elégedettek a közétkeztetés minőségével sem. Így, amikor a járvány idején kaptunk egy áremelési kérelmet, megnéztük az eredeti szerződést. Akkor szembesültünk azzal, hogy súlyos eljárási és jogi hibákkal kötötték meg. Én pedig nem akartam semmiképpen benne maradni egy törvénysértő helyzetben. Az előző vezetés azonban úgy kötötte meg a szerződést, hogy rendes felmondással 365 nappal, míg rendkívüli indokkal 210 nappal mondható fel. Egy polgármester azonban nem legitimálhat ilyen hosszú ideig törvénytelenséget. Ekkor kötöttünk egy átmeneti szerződést 2-4 hónapra, amíg egy nyílt eljárással kiválaszthatjuk az új partnert.



A döntőbizottság viszont az új eljárást jogsértőnek, az új szerződést pedig semmisnek nyilvánította.

A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint a felmondás okaként nem hivatkozhatunk a szerződés semmisségére, mert azt a polgármester írta alá. A döntőbizottságot nem érdekli, hogy közben volt egy politikai váltás és az új polgármester átnézve a korábbi szerződéseket korrigálni szeretne. A jogfolytonosság nagyon fontos a közigazgatásban, de nem írhatja felül azt a szintén nagyon fontos elvet, miszerint azért tartunk választásokat, hogy a korábbi hibák javíthatóak legyenek. Én pedig éppen ezt tettem. A másik érv az volt, hogy a közétkeztetés nem kiemelt közérdek, így nem igényelt volna rendkívüli sürgős eljárást. Az önkormányzat közigazgatási perben támadja meg a döntést, illetve azonnali jogvédelmet kérünk, amelynek révén az általunk megbízott Eurest Kft. tovább szolgáltathat. Mi úgy számolunk, hogy az iskolakezdésre új partnereink lesznek. Az előző szerződés egyébként annyira túlárazott volt, hogy még az 50 milliós bírsággal együtt is olcsóbb az új. Éves szinten 120 milliót takarítunk meg a felmondással, ami láthatóan nagyon fáj Kocsis Máténak.



A kampányban nagyon sikeres húzásnak bizonyult az ajtónkénti kopogtatás. Ez egy nagyon direkt és közvetlen kapcsolat volt a kerületi polgárokkal. Mit sikerült ebből megőrizni?

Már nem kopogtatok be az ajtókon, de továbbra is hangsúlyos elem az önkormányzat részvételi működésének megalapozása és működtetése. Ennek érdekében magyarázó szövegekkel láttuk el a testületi üléseken tárgyalt előterjesztéseket a könnyebb követhetőség és érthetőség kedvéért. Felállítottuk a Közösségi Részvételi Irodát, amely az önkormányzaton belül felel azért, hogy a döntéshozatal a lehető legnyitottabb legyen. A nagyobb érdeklődésre számot tartó ügyekben, mint például legutóbb a filmforgatások engedélyezésének kérdésében, több héten keresztül egyeztettünk a Palotanegyedben élőkkel. Alkalmazzuk a közösségi tervezés módszertanát is, elsőként a Déri Miksa utca alakul át ennek segítségével. Nagy projektünk a II. János Pál pápa tér használatának újraszabályozása. Számos platformon kérdezzük a környékbelieket a kutyások, a hajléktalanok térhasználatáról. Még ennél is nagyobb falat lesz a parkolás szabályozása.

A közétkeztetés mellett a parkolás átalakítása kavar leggyakrabban vihart. Mit szól a főváros negyedóra ingyenességet adó, illetve a parkolási kedvezmények megnyirbálásáról szóló javaslatához? Ez egy meleg pite. Józsefvárosban még nincs erről konszenzusos javaslat. Én sokkal lassabb haladást szeretnék, de a főváros január elejétől bevezetné az új rendszert. A jelenlegi szisztéma nem fenntartható. A kerület 10 ezer parkolóhelyére – amiből ezer a fővárosé - 11 ezer engedély van kiadva és erre jön rá az átmenő forgalom. De a szerzett jogokat csak akkor lehet megvonni, ha adunk cserébe valamit. Az önkormányzat több ajánlatot tehet: növeljük például az itt élők számára dedikált helyek számát, vagy kijelölünk egy idősávot csak nekik. A helyi Fidesz szerint az új vezetést nem érdekli a kerület közbiztonsága, a polgárőrséggel is felmondták az együttműködési megállapodást. A fővárosban és Józsefvárosban is az a benyomásom a Fideszről, hogy afféle utólag okos Pató Pálok gyülekezete. Évekig nem tettek semmit a Lánchíddal, most számon kérik Karácsony Gergelyen, hogy mit csinált félév alatt. Engem folyamatosan támadnak, hogy miért nem írok ki lakáspályázatokat, miközben 10 év alatt nem voltak képesek felmérni az önkormányzati bérlakásállományt. De valódi lakásgazdálkodás csak akkor folytatható, ha tudjuk, mink van. Most nekiláttunk ennek a munkának. A közbiztonságról: Józsefvárosban ez nem tud, nem prioritás lenni. A polgárőrséget egy helyi fideszes képviselő vezette. A szervezet óriási támogatásokat kapott, de nem teljesítették a szerződéseket. Az általuk működtetett figyelmeztető rendszer mindössze két hívást fogadott, azt a kettőt, amely a rendszer beüzemeléséhez kellett. Ez egy nem működő szervezet volt, egyszerű politikai kifizetőhely. Ennél fontosabbnak tartom, hogy Budapest rendőrfőnökével több dologban is meg tudtunk állapodni. Így például szeptemberben létrejön egy közbiztonsági kerekasztal, együttműködési szerződést kötünk a rendőrséggel, amiben a garantált önkormányzati támogatás fejében kellő érzékenységgel fordulnak majd a kerület felé. A nyárra már kaptunk is 14 készenléti rendőrt. A járvány és a kormányzati elvonások után mennyi maradt az önkormányzati kasszában? A kerület átvételekor 13 milliárd volt a kerület számláján, de ebből csupán 200 millió volt szabadon felhasználható, a többi a költségvetésben meghatározott feladatok, illetve az uniós és állami beruházások önrészének fedezete volt. Hitelek nélkül, de koppra kiszámított helyzetben vettük át a kerületet. Viszont a kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok. Tíz év alatt 13 milliárd forintnyi vagyont értékesítettek. Így a mi mozgásterünk nagyon beszűkült. A januárban elfogadott költségvetésben 900 milliót különítettünk el bérlakás-felújításra, közbiztonságra és köztisztaságra, azután jött a Covid, majd a kormányzati elvonások, amelyek együttesen 3,5 milliárd forint mínuszt hoztak. Szeptemberig csak a kötelező feladatokra költünk. Nem akarunk eladósodni. A cél egyelőre a működőképesség fenntartása és a nehéz helyzetbe került emberek segítése. A kormánypárt szerint a választások óta többet költenek az önkormányzat működtetésére. A hivatalt, az intézményeket és az önkormányzati cégek együttesét tekintve nem költünk többet. Nagyon sok felesleges ügyvédi és tanácsadói szerződést mondtunk fel, de igaz az, hogy kötöttünk újakat. Olyan új működési modelleket és programokat indítottunk el, mint például a részvételiségen alapuló tervezés, a hajléktalanság kezelése és mások, amelyekhez nem volt meg a megfelelő tudás a hivatalban, így ezeket meg kellett vásárolnunk a piacról. Nem remeg a kezem, ha egy közösségi rendészeti modell kidolgozásához kell egy szakértőt megfizetnem, míg nagyon is remegne, ha a kerületi pártelnök ügyvédet kellene alkalmaznom havi egymillióért, ahogy ez történt korábban. Akárhová nyúltunk vagy fideszes ügyvédbe, irodavezetőbe akadtunk, egyszerű kifizetőhelyként használták az önkormányzatot. A rendőrség már korábban lezárta a nyomozást, de nemrégiben az adatvédelmi biztos is kimondta, hogy nem történt választási csalás a kampány alatt. Ér ez még valamit? A kampányomat segítő civil csapatot nagyon megviselte a rendőrségi vizsgálat és a politikai vádaskodás, hiszen éppen a tisztaságukra, tisztességükre a legkényesebbek. Nagyon megütötte őket. Őszintén szólva elégtétel az, hogy feketén-fehéren kiderült, hamisak voltak a vádak. Nem fogja begyógyítani a sebeket. De jó tudni, hogy még ebben a jogbiztonságban is kiderülhet, ha alaptalanul vádolnak valakit. Azóta is erős ellenszélben haladunk, sorra jelennek meg olyan cikkek a kormánypárti sajtóban, amelyek rombolják az önkormányzat hitelét és erodálják az intézkedések hatását. Mi igazságos, szociálisan érzékeny, a választókra odafigyelő önkormányzatot szeretnénk építeni. Ha azt olvasom, hogy a polgármester 60 szolgálati lakásból rendőröket és egészségügyi dolgozókat ebrudalt ki a járvány idején, az súlyos félremagyarázása a történteknek, lévén éppen hogy szélesebb utat kívántunk nyitni előttük. De igyekszünk minden ilyen támadásra kellő eréllyel felelni. A bíróságok pedig sorra hozzánk a nekünk igazságot szolgáltató ítéleteket. Minden sajtóügyet követni fog egy polgári per, azt ott megítélt kártérítéseket szociális célokra fordítjuk. A Blaha Lujza tér átépítését három éve ígérte meg a Tarlós István-Kocsis Máté páros. A tavaly aláírt támogatási szerződés azonban idén év végén lejár, ha nem kezdődik meg a munka, elveszhet a pénz. Hol tart a projekt? A Fidesz a választási kampányban számos olyan beruházást jelentett be, amelynek nem volt meg a költségvetési fedezete. Ezek közé tartozik a Blaha Lujza tér felújítása is, amelynek először 1 milliárd volt a költségvetése, amely tavaly télre 4,8 milliárdra nőtt. A főváros 3 milliárdos költségvetést tart elfogadhatónak, tárgyalnak az állami támogatásról. Most zajlik egy áttervezés, amelynek során kihúzzuk a felesleges luxuselemeket, mint például a közel egymilliárdos színház pavilont, de az aluljáró bővítése sem 21. századi irány. A tér rekonstrukciójával párhuzamosan Corvin áruház homlokzatfelújítása 2021 tavaszán kezdődhet el.