Gulyás Gergely elvonta a Fertő-tavat Rogántól, és a magáévá tette

Egy 32 milliárdos gigaberuházás sorsa indokolta a gazdacserét.

Mostantól a Miniszterelnökség gyakorolja a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait – vagyis a feladatot elvették a Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnökhöz tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től, és átadták Gulyás Gergely miniszternek, írja a hvg.hu . Ez azért fontos, mert a területen tervezett nagy beruházás heves vitát váltott ki. Ahogy arról a hvg.hu is beszámolt, a védett területek miatt aggódó UNESCO figyelmeztetése a soproni városi önkormányzat rendkívüli közgyűlésén is szóba került. Az említett cég egyelőre még a koronavírus-válság előtt lemondott a partra tervezett százszobás szálloda, a huszonhat apartman, az ökocentrum, a madárles és a kilátó építéséről, miután egy cölöpház-tulajdonos a megyei kormányhivatalhoz fordult, sérelmezve, hogy hiába kért, nem kapott tájékoztatást, a döntést egy hirdetményből kellett megtudnia, noha közvetlenül a szomszéd telekre szánták a hotelt. Közben már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja a Fertő tó körüli, 32 milliárd forintosra tervezett állami gigaberuházást.