A végül meghiúsult egynapos program összesen több mint kétmillió forintba került.
Az nem világos, a sajtó érdeklődése miért vette el a tárcavezető és társai kedvét a találkozótól.
Rövidesen megnyílik Fertőrákosnál a felújított vitorláskikötő, az oda vezető út és a százötven méter hosszú móló. A korábbi óriásberuházás helyett most természetközeli tervek vannak.
Az építési és közlekedési miniszter közölte: reméli, a zöld radikális szervezetekben is van annyi megértés, hogy a soproniak is szeretnének eljutni a vízhez.
A beruházónak bizonyítania kell, hogy a projekt nem károsítja a természetet.
A már tavaly lejárt dokumentumot hiába akarta meghosszabbíttatni a beruházó, az eljárást az illetékes hatóság megszüntette, így a még hatályos környezetvédelmi engedély is veszélybe került.
Igaz, az abban szereplő adatok nem fedik az újra kiírt közbeszerzés számait.
Állítják, a folyamat az érintett civilek számára is átlátható, véleményezhető lesz.
Az ismét kiadott környezetvédelmi engedélyt megtámadta a Greenpeace.
Három pontban állapodtak meg.
Az új engedély alapján még több házat húzhatnak fel. A civil szervezet szerint azonban azok csak úgy férnek el, ha nem marad rés közöttük, amivel gyakorlatilag kizárnák a nagyközönséget a házak előtti tópartról. Dacára annak, hogy Magyarországon jogszabály tiltja a parti sáv beépítését.
Bő egy hónapja a bíróság megsemmisítette az előzőt.
Részsikert értek el környezetvédők a tóhoz tervezett óriásberuházás ügyében.
Fontos döntés a tó védelme érdekében.
A nagy tüzet 16 település hivatásos és önkéntes tűzoltóinak több órás munkával sikerült megfékezni.
Már ami a Fertő tónál zajló szállodaépítést illeti.
Megmutatta, hogy áll az építkezés.
Úgy tűnik, semmi probléma, amíg nem pusztul ki egy állatfaj teljesen.
Újraterveznék a fertőrákosi öbölbe tervezett, de nemrégiben pénz híján leállított állami turisztikai óriásberuházást – értesült lapunk.
A tiltakozók között van Udvaros Dorottya színművésznő, a Greenpeace nagykövete is.
Noha már több szakmai szervezet is kifogásolta a nemzeti parki területen zajló megalomán beruházást, a környezetvédelmi aktivitásáról ismert államfő egyelőre csendben van.
A Közbeszerzési Döntőbizottság ennyi pénzt kér azért, hogy elbírálja a Greenpeace által benyújtott, a Fertő-tóval kapcsolatos panaszt.
Korai volt azok öröme, akik abban reménykedtek december közepén, hogy talán visszakozik a kabinet – akkor ugyanis váratlanul visszavonták az ősszel gyorsított formában kiírt közbeszerzést.
A megalomán építkezés egyébként egy természetvédelmi területen zajlik, de a kabinetet a jelek szerint mindez nem nagyon izgatja.
A Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. visszavonta a gyorsított közbeszerzési eljárást.
Beadvánnyal fordult az Európai Bizottsághoz a Greenpeace Ausztria, úgy vélik, a magyar kormány uniós jogot sértett.
A kormánypártok szavazóinak erős többsége szerint sincs rendben, hogy Fidesz-közeli pénzemberek elkezdték felvásárolni a természetes vizek (például a Balaton, Fertő tó, Velencei-tó) körüli területeket, szállodákat – erre jutott a Publicus Intézet friss kutatása. A fideszes szavazók körében mérhető ellenzői arány még úgy is 59 százalék, hogy 39 százalékuk nem is hallott erről a folyamatról. Még nagyobb a nemzeti konszenzus (91 százalék) abban a kérdésben, hogy a népszerű tavak mellett ingyenesen is elérhető strandok is legyenek. Az ellenzék nem véletlenül állt be a többség – párthovatartozás nélkül méltányolható – akaratának a képviseletébe, de a Fidesz-kormány egyelőre nem érzi, hogy ezen a témán elúszna a támogatottsága.
A civil szervezet változatlanul a Fertő tavi luxusberuházás azonnali leállítását követeli a kormánytól.