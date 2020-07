Műanyagzacskók végeztek egy thaiföldi nemzeti park fiatal elefántjával

Szergej Furgalt 15 évvel ezelőtti bűncselekményekkel vádolják, de valószínűleg az volt a legnagyobb vétke, hogy Putyin fejére nőtt.

Az oroszok milliói nézik végig újra és újra azt a videofelvételt, ami július 9-én reggel készült, amikor a Szövetségi Biztonsági Szolgálat terepszínű ruhába öltözött kommandósai kirángatták kocsijából a reggel munkába igyekvő és sokáig sérthetetlennek tartott nagyhatalmú Szergej Furgalt, az orosz Távol-keleti szövetségi körzetben fekvő Habarovszki terület kormányzóját. Mint az utóbbi időben oly gyakran a távol-keleti politikusok esetében az ő kezére is rákerült a bilincs. S repítették Moszkvába, hogy minél távolabb kerüljön erős hátországától. Azzal gyanúsítják, hogy 2004-ben és 2005-ben bűnszövetkezetben megszervezte több üzletember meggyilkolását a Habarovszki területen és Amur megyében. A Távol-keleti szövetségi körzet minden jel szerint saját kreálta törvények szerint működik, folyamatosan kikerül Moszkva és Vlagyimir Putyin ellenőrzése alól. Az orosz elnök megkésett válaszai jelzik, hogy aki túl sokat enged meg magának, azt bármikor utolérhetik. Az 1970-ben született Szergej Furgal 1992-ben fejezte be felsőfokú orvosi tanulmányait és 1999-ig egy területi kórház terapeutájaként és neurológusaként dolgozott. Aztán kifizetődött munka után nézett: eleinte kínai közszükségleti cikkek importjával, majd faáru kereskedésével foglalkozott. Gyorsan ívelt fel a karrierje, faáruval kereskedő, majd fémhulladék gyűjtésével foglalkozó vállalat vezérigazgatójaként bizonyított. Állami megbízásoknak is eleget tett. 2010-ben elvégezte az Oroszországi Közigazgatási Akadémiát, közgazdász diplomát szerzett. S közben ügyesen egyengette politikai karrierjét a magát Liberális Demokrata Pártnak nevező képződmény színeiben. 2007-től 2018-ig az Állami Duma képviselője. 2018-ban legyőzte az állampárt, az Egységes Oroszország jelöltjét és elfoglalhatta a kormányzói széket és ezzel együtt a Habarovszki terület kormányának elnöki posztját. Kitüntetései és állami elismerései mellett a vagyona sem lebecsülhető: csak, amit bevallott az 5 és félmillió rubel körül van. Miért kellett egy ilyen tehetséges, sikeres, elismert háromgyermekes embernek bérgyilkosság, zsarolás és számos más bűncselekmény gyanújába keverednie? A kérdés ugyanaz, mint a többi lebukott távol-keleti nagyság esetében, akik valamennyien meg voltak arról győződve, hogy törvényen felül állnak és semmilyen erkölcsi normát nem kell figyelembe venniük. Ezzel szemben Vlagyimir Zsirinovszkij, a Liberális Demokrata Párt populista vezetője Furgal letartóztatásában és Moszkvába szállításában politikai játszmát vél felfedezni. Mint ahogy a Twitteren kifejtette, a 15 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmények óta soha semmiféle rendőrségi kifogás Furgállal kapcsolatban nem merült fel. Olyannyira nem, hogy minden kinevezése előtt kikérték a hatóságok véleményét. „Furgal letartóztatásának alapvető oka – a tulajdon újrafelosztása”. A „newsru.com” hírportál szerint azt is kijelentette, hogy a kormányzó megtagadta, hogy „pénzes dobozokat” vigyen Moszkvába. A tévében elhangzott zaklatott és felháborodott hangon előadott állásfoglalásából is érződik, hogy pártját súlyosan érintik a történtek. Olyannyira, hogy azzal fenyegetőzik: a párt kivonul a törvényhozásból, ha folytatódik az eljárás. „Tudja meg a világ, milyen kupleráj van az országban!” – jelentette ki. A Habarovszki terület nyolc és félszer akkora, mint Magyarország, megfelel Törökország méretének. Utóbbira tv-nyilatkozatában Zsirinovszkij is felhívta a figyelmet. Hozzátehette volna, hogy ezen a vidéken aranyat és vasércet bányásznak, fővárosa, Habarovszk pedig a Távol-keleti szövetségi körzet ipari termelésének jelentős részét biztosítja. A területen finomítják a szahalini kőolajat, jelentős a vaskohászat, a gépgyártás, a fafeldolgozása, a halászat. Van miből lopni és harácsolni. Nem véletlen, tehát, a különböző üzleti érdekcsoportok vetélkedése, amiből nem hiányzik az erőszak sem. Az orosz politológusokat váratlanul érte, hogy Putyin lecsapott a Liberális Demokrata Párt „arcára”, a legnépszerűbb kormányzóra, arra az emberre, aki a legjobb reklám volt e párt számára. Nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a választásokon sikereket elérő pártra akar csapást mérni a Kreml, nehogy a 2021-es képviselőválasztáson tovább erősödjön. Tüntetésekre nem számítottak, mondván túl kemények a vádak, hogy félre lehessen azokat söpörni. Tévedtek. Habarovszkban, az Amur menti Komszomolszkban és más városokban több tízezres tömegtüntetéseken követelték Furgal szabadon bocsátását. Letartóztatásában az egész régió megaláztatását vélik felfedezni. Moszkva ellen tüntetnek. „Adják nekünk vissza Furgalt!” olvasható a transzparenseken.