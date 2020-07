A MÁV bekebelezte a VOLÁNBUSZ Zrt.-t

Mától a távolsági buszközlekedési társaság felett a MÁV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közleményben tájékoztatta a közvéleményt és a két cég dolgozóit is arról, hogy július 15-től egységes stratégiai irányítás alá kerül az ország vasúti és autóbuszos közlekedése. Az összevonás terve régóta érik. Ahogy arról hétfői lapszámunkban is írtunk, évek óta tartanak az előkészületek egy olcsóbb, a párhuzamos vasúti és távolsági buszjáratokat csökkentő rendszer és menetrend kidolgozására, ám az állami mamutvállalatok eddig többnyire sikerrel lobbiztak saját vonalaik megőrzéséért. A presztizsharc eldőlt, a győztes a vasúttársaság és a híreink szerint mögötte álló Innovációs és Technológiai Minisztérium, a vesztes pedig a VOLÁNBUSZ és a szintén meg nem erősített hírek szerint mögötte álló nemzeti vagyonért felelős miniszter. A közlemény nem a párhuzamosságok felszámolására helyezi a hangsúlyt, hanem azt emeli ki, hogy az egységes irányítási struktúra megteremtésével a jövőben az ország valamennyi településén javulhat a közösségi közlekedési közszolgáltatás, ami segíti a vidéken élő emberek könnyebb mozgását országhatáron belül, és a nagyobb városok vonzáskörzetében is erősíti a közösségi közlekedési lehetőségeket. Csak közös stratégiai irányításról beszélnek és arról, hogy ez teremt majd alapot az egységes menetrend kialakításához, ami egyfajta beismerése annak, hogy az utóbbi évek ilyen tervei kudarcot vallottak. Egységes jegy- és tarifarendszert, utastájékoztatást és arculatot is ígér a nemzeti vagyonért felelős miniszter, meg persze szó van a társaságok dolgozóinak nagyobb megbecsüléséről is, de ezt az előbb regionális központokba szervezett, majd tavaly éppen egy cégbe összevont, sokat próbált, vagy jobb szóval sokat rángatott volános alkalmazottak nehezen hiszik el. Délután tüntetést is szerveznek a MÁV egyik székháza elé. A kiadott közlemény ugyan azt mondja, hogy a társaságok önállósága, szakmai irányítása, a társaságok által ellátott személyszállítási feladatok nem változnak, de közben – ahogy azt a Népszava hétfőn megírta, megkezdődött a járatok ritkítása, új menetrendek bevezetése, valójában tehát alapvető változások előtt áll a hazai közösségi közlekedés.