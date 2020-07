Lázadás a baksisvilág ellen – Nem csökken a feszültség Bulgáriában

Feltámadt a népharag Bulgáriában, a tiltakozóknak elegük lett az oligarchák uralmából és a korrupcióból. A demonstrációkhoz még az államfő is csatlakozott.

Egy hete tartanak a tüntetések Bulgáriában, s semmi jel nem mutat arra, hogy a feszültség csökkenne. Az országban egyszerre érezteti hatását a koronavírus-járvány, a gazdasági válság és a mély társadalmi elégedetlenség, amelyet az országot átszövő korrupció okozott. A jelek szerint a baksisvilághoz hozzászokott társadalomnak, legalábbis annak egy részének, most elege lett. Szófiában a tüntetések a főváros ötvenes években kialakított tágas központjában gyülekeznek. A hatalmas tér épületei eredetileg a kommunista párt központjának, a minisztertanácsnak, egy luxusszállodának, valamint a CUM nevű áruháznak adtak otthont. Most az államelnöki hivatalt befogadó épület előtt a gyülekeznek a tiltakozók, majd időnként átvonulnak a miniszterelnökség elé. A tüntetők a Bojko Boriszov vezette kormány és Ivan Gesev főügyész lemondását követelik. Ezen kívül gyakran elhangzik a „Banditák, gengszterek kifelé!” szlogen is. A hétvégén a kormánypárt ellentüntetést szervezett ugyanerre a térré, buszokkal hozták az egész országból a jobboldali Polgárok az Európai Bulgáriáért (GERB) párt híveit, akik előtt miniszterek és képviselők szónokoltak, s tagadták, hogy banditák, maffiózók lennének. A kormányellenes tüntetőkhöz csatlakozott Rumen Radev államfő és ő is a kormány és a főügyész lemondását követelte.

A hétvége másik eseménye a Burgász melletti Roszenec parkban zajlott. Itt egy villát birtokol Ahmed Dogan bolgár-török politikus. (Dogan a török-muzulmán Mozgalom a jogokért és a szabadságért (DPSZ) párt alapítója és tiszteletbeli elnöke.) A villa tengeri strandját akarta megközelíteni korábban Hriszto Ivanov egy, a korrupció elleni harcot zászlajára tűző parlamenten kívüli párt, a Demokratikus Bulgária vezetője. Ivanovot a terültet őrző kormányőrök a tengerbe szorították. A hét végén sokszáz szimpatizánsával visszatért, s azt követelte, hogy az állami tulajdonú partszakaszt tegyék nyilvánossá. A rendőrség megakadályozta őket a „strandsétában”, viszont odaengedték Dogan híveit, akiket távoli városokból buszoztattak Burgaszba. Az esetet követően Radev elnök azt követelte, hogy szüntessék meg Dogan állami védelmét, s ne adjon további védelmet a kormányőrség a DPSZ másik képviselőjének Deljan Peevszkinek, akit a közvélemény Bulgária egyik legnagyobb hatalmú oligarchájának tart. (Peevszki nyolc lap, több tévéállomás, építőipari cégek és más vállalkozások tulajdonosa, befolyása van a Bulgartabac holdingra is.) Dogan és Peevszki lemondtak a kormányőrség védelméről, a szervezet parancsnoka is távozott az elnök felszólítására posztjáról. Bojko Boriszov miniszterelnök megpróbált ellentámadásba átmenni, videót tett közzé, amelyben közölte: nem mond le, mert ő maga több autópályát épített, mint Todor Zsivkov kommunista diktátor. A jelek szerint arra számít, hogy a tüntetések ereje elfogy.

A rendszerváltás óta Bulgáriában sokféle színű kormány alakult, mégis gyakorlatilag ugyanaz a felső réteg irányította: politikusokból, egykori titkosszolgálati emberekből és gengszterekből álló háló. Nem az országnak vannak bűnözői, hanem a bűnözőknek van államuk – mondják. Ebben a hálóban kiemelt helye van az orosz titkosszolgálati-bűnözői jelenlétnek immár harminc éve. A politikai szcéna állandó szereplője a DPSZ. Az etnikai-vallási pártnak van a legstabilabb szavazótábora. Dogan és elvbarátai képesek meggyőzni a bulgáriai törököket, hogy ők adnak nekik védelmet egy esetleges nacionalista fordulattal szemben, s garantálják a gazdasági hátterüket, mint a dohánytermesztés. A bolgár állam viszont a DPSZ-t a vallási-nacionalista szélsőségesség gátjaként kezeli. A stabil tíz százalékos jelenlét a széttöredezett nemzetgyűlésben politikai zsarolási potenciált ad Dogan pártjának. Peevszki számára a képviselőség a DPSZ színeiben egyrészt immunitást, másrészt politikai-hatalmi üzleteinek hátterét adja. A „török párttal” való együttműködést a GERB tagadja, de nyilvánvaló, hogy Bojko Boriszov uralma nélkülük nem tartható fenn. Ez ellen az összefonódás ellen is tüntetnek most Bulgária városaiban. A másik elem, amely a felháborodást szítja az ügyészségi rendszer átpolitizáltsága és kormányfüggése. Bojko Boriszov megakadályozta – dacolva az EU nyomással –, hogy Bulgáriában is létrejöjjön a román mintára a független korrupcióellenes ügyészség. Ő helyezte gyakorlatilag hivatalba Ivan Gesev főügyészt, aki most azzal hálálta meg ezt, hogy a kormányfő mellé állt annak az elnökkel folyó vitájában. Gesev lehallgattatta Rumen Radev elnököt, majd lefogatta az államfő két munkatársát, azokat befolyással való üzérkedéssel, és államtitok kiszivárogtatásával vádolja. Az elnök ezt az akciót „puccsként” aposztrofálta. Zavaros az ügyészség szerepe a Vaszil Bozskov kaszinómilliárdos elleni ügyben is. Bozskov ellen 18 vádpontot emeltek, miközben a Dubaiban tartózkodó férfi azt állítja, hogy kb. harminc millió euróval kente meg a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert az elmúlt években. Még számos olyan ügy lett nyilvános az elmúlt pár hétben, amely normális országokban a kormány bukását okozta volna, de Boriszov is túlélte politikailag. Ilyen volt a hálószobájában készült fotó, amelyen látszik, hogy az éjjeliszekrényén pisztolyt tart, s a szekrény fiókjában több köteg ötszáz euróst és aranytömböket. Boriszov, aki az állami média főszereplője és, akit Peevszki sajtója is támogat, áldozatnak állítja be magát, s azt állítja: csak azért támadják, mert ellenáll az orosz nyomásnak, s beviszi az EU legszegényebb országát az eurozónába.