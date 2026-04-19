Energiabiztonságról és az ukrajnai háborúról is tárgyalt Sulyok Tamás a bolgár elnökkel, Rumen Radev szorosabb együttműködést akar

A magyar államfő leszögezte, hazánk továbbra is elkötelezett Bulgária és Románia teljes körű schengeni csatlakozása mellett. Beszélt arról is, kiemelten fontos, hogy a Bulgárián keresztüli földgáztranzit stabil maradjon, majd megdicsérte a bolgár tengerpartot.