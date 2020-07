Úgy tűnik, visszajöhet Magyarországra több iráni diák, akit a járvány elején utasítottak ki

A koronavírus terjedése miatt eleinte bűnbaknak kikiáltott egyetemisták zöme ellen már nem büntető-, csak szabálysértési eljárás zajlik.



Megszűnt a büntetőeljárás azoknak az iráni diákoknak a többsége ellen, akiket a karanténszabályok megsértésére hivatkozva utasítottak ki Magyarországról tavasszal, és a magyar hatóságok a kiutasításukról szóló döntéseket is elkezdték visszavonni – írta a Direkt36 . Értesülésüket a Belügyminisztérium (BM) megerősítette. Az ügyben összesen tizenkilenc diák érintett. Közülük az a négy iráni, akiket még amúgy sem sikerült kitoloncolni, most már maradhat Magyarországon. Nehéz-Posony Kata, a TASZ jogvédő szervezet ügyvédje, aki egy testvérpár egyik tagját képviseli, elmondta:

„esetükben a büntetőeljárást ejtették, a kiutasítási határozatot visszavonták, az útleveleiket visszakapták.”

A BM a Direkt36-nak azt írta, hogy a többi 15 diák közül „a beutazási és tartózkodási tilalom törlésére vonatkozó kérelmet 12, már kitoloncolt személy terjesztett elő, a kérelmek elbírálása folyamatban van”. – Március 4-én két iráni diáknál mutattak ki elsőként koronavírust Magyarországon. Miután feltérképezték a kapcsolataikat, tucatnyi orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató társuk került a Szent László Kórházba megfigyelésre. Ott azonban pár nap múlva rendbontással gyanúsították meg őket, majd erre hivatkozva utasítottak ki a következő hetekben először kettő, majd tizenhárom, később pedig még négy egyetemistát – emlékeztetett a portál. Felidézték azt is, hogy a koronavírusról szóló kormányzati tájékoztatókban visszatérően hangsúlyozták az iráni diákok egy részének állítólagos erőszakosságát, miközben kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is a muszlim migrációval hozta összefüggésbe a járványt. Több iráni diák védelmét civil szervezetek (a TASZ és a Helsinki Bizottság) vállalták el, szerintük a hatóságok mindössze pár rendbontó miatt gyanúsították meg a többi karanténba került iránit is.



„Jogszabályváltozás okán a járványügyi szabályszegés miatt folyamatban lévő büntetőeljárások szabálysértéssé minősültek át. Ezekben az esetekben fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása miatt indult szabálysértési eljárás.” – adott magyarázatot a fordulatra a BM.

A járványügyi vészhelyzet és különleges jogrend hivatalosan június 18-án szűnt meg, ezt követően állították le a büntetőeljárást az iráni egyetemisták ellen. Négy iránit még nem toloncoltak ki Magyarországról és továbbra is Budapesten vannak. Őket bűncselekménnyel már nem, de szabálysértéssel még mindig gyanúsítanak, és az újabb tartózkodási engedélyük elbírálása folyamatban van. Tizenegy társuknak, bár hazatoloncolták őket Iránba, büntetőeljárása szintén megszűnt, bizakodhatnak a visszatérésben.



Garázdaság gyanúja, Merkely Béla javaslata

A BM ugyanakkor azt is közölte: a tizenkilenc diák között van még négy olyan, akik ellen egy másik, „csoportosan elkövetett garázdaság miatti büntetőeljárás továbbra is folyamatban van”. A karanténszabályok megszegése miatti büntetőeljárást velük szemben is megszüntették, de a garázdaság miatti nyomozás miatt ők nem biztos, hogy egyhamar visszatérhetnek Magyarországra. A cikk arra is kitért, hogy az iráni hallgatók többsége a Semmelweis Egyetem (SE) hallgatója volt. Több forrásra hivatkozva azt írták, hogy ügyükben az egyetem vezetése, személyesen Merkely Béla is eljárt. Egy, a rektor által írt, a Direkt36 által megszerzett levélben Merkely azt írta, hogy hallott a diákok megengedhetetlen viselkedéséről, és azt javasolta nekik, hogy írásban kérjenek bocsánatot. Az SE ezt részben el is ismerte a portálnak.