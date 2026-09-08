Szkripal-ügy: Moszkva kiutasított 60 amerikai diplomatát

Oroszország kiutasít 60 amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát is, és hasonló, "szimmetrikus" intézkedéseket ígér minden más olyan országgal szemben is, amely a Szkripal-ügy miatt orosz külügyi alkalmazottakat nyilvánított nem kívánatos személynek - jelentette be csütörtök este Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.