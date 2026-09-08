Változnak az idők, és a Kreml láthatóan nem boldog ettől.
Évek óta szabadon tevékenykedhetnek a putyini rezsim hírszerzői Budapesten a Bajza utcai nagykövetségen. Az Orbán-kormány, ha fel is lépett egy-két kémmel szemben, azt titokban tette.
Az oslói külügyminisztérium szerint lépésük a nemkívánatos kémkedés ellen irányul.
Szófia az elmúlt évek legnagyobb számában utasított ki orosz diplomatákat, a döntés több mint felére csökkenti az orosz diplomáciai képviselet létszámát.
A Kijev melletti Bucsában talált tömegsírok, a civilek ellen elkövetett gyilkosságok miatt mind több európai ország lép hasonlóan.
Veszélyes szócsata és fegyverkezési verseny folyik: Putyin szerint a Nyugat hanyatlik, de Brüsszelben másként tudják.
Az észak-atlanti szövetség hiába ígért korábban feszültségcsökkentést, a párbeszéd felújítását, ezek őszintesége az orosz külügy szerint „annyit is ér”.
Diplomaták tömeges és kölcsönös kiutásításával zárult a hét. Moszkva szerint a történtekért a Nyugat a felelős, így akarta elterelni a figyelmet az Alekszander Lukasenko és a belorusz vezetés elleni puccskísérletről.
A koronavírus terjedése miatt eleinte bűnbaknak kikiáltott egyetemisták zöme ellen már nem büntető-, csak szabálysértési eljárás zajlik.
Tartotta magát ígéretéhez Kijev és Budapest: kölcsönösen kiutasított egy-egy diplomatát. Bársony András volt nagykövet szerint a szélsőjobbra tartó magyar kormány meccsel a már javában szélsőjobb ukrán kormánnyal.
Oroszország kiutasít 60 amerikai diplomatát és bezáratja az Egyesült Államok szentpétervári konzulátusát is, és hasonló, "szimmetrikus" intézkedéseket ígér minden más olyan országgal szemben is, amely a Szkripal-ügy miatt orosz külügyi alkalmazottakat nyilvánított nem kívánatos személynek - jelentette be csütörtök este Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Szaúd-Arábia 110 ezer külföldi vendégmunkást utasított ki a királyságból - közölte egy rijádi hivatal. A kutasított személyek fele etióp.