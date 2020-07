Milliárdos iskolafelújítás magyar módra: Iregszemcsén eddig sem volt ebédlő, ezután sem lesz

Balesetveszélyes, hogy a kicsiknek egy kilométert kell gyalogolniuk, átkelve a forgalmas főúton.

Másfél milliárd forintos uniós támogatást kapott a Tolna megyei Iregszemcse önkormányzata a helyi iskola felújítására, de a negyven éve hiányzó ebédlőt most sem építik meg – írta az atv.hu . A tervekből ugyanis az az épületrész ismét kimaradt, s a gyerekeknek szeptembertől továbbra is minden nap egy kilométert kell majd gyalogolniuk, hogy ebédet kapjanak. A szülők sérelmezik mindezt, és most lett volna rá lehetőség, hogy ezen változtassanak. Azt is elfogadhatatlannak tartják, hogy a gyerekeknek minden alkalommal a 65-ös úton kell átkelniük, ami kifejezetten balesetveszélyes. Az ügyben Farkas János önkormányzati képviselő a Klebelsberg Központ illetékeseit is megkereste, segítséget kérve. Az ATV Híradójának elmondta, erre azt a választ kapta: