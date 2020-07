Rekordot döntött az újonnan fertőzöttek száma az USA-ban, utolsó szakaszában tart egy vakcina próbája

Szörnyű üzenet lenne a világnak az iráni ítélet végrehajtás – írta a Twitteren az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök szerdán fárszi nyelven is közzétett Twitter-bejegyzésben figyelmeztette Teheránt, hogy ne végezzenek ki három embert, aki részt vett a tavalyi tüntetéseken. – Kivégzésük szörnyű üzenetet jelentene a világnak – írta a Twitteren Trump, aki bejegyzését angol és az Iránban használt fárszi nyelven is közzétette. A 26 éves Amirhosszein Moradi, a 28 éves Száíd Támdzsidi és a 26 éves Mohamed Radzsábi kivégzéséről szóló információkat az iráni Sark (Kelet) című lap közölte szerdán. A három fiatal férfi ügyvédje, Musztafa Nili azt nyilatkozta, hogy perújrafelvételt követel. Megjegyezte, hogy védencei nem férhettek hozzá a róluk szóló információkat tartalmazó dossziékhoz. A tüntetéssorozat, amelyben a három elítélt is részt vett, tavaly november közepén – az üzemanyagárak emelésének bejelentése után - robbant ki mintegy száz iráni településen. A több tízezres megmozdulások több helyen is erőszakba torkolltak. A tüntetők rendőrkapitányságokat támadtak meg, üzleteket fosztottak ki, több mint 700 bankot, 140 kormányzati épületet, több száz benzinkutat gyújtottak fel. Az iráni hatóságok szerint a tüntetéssorozatnak 230 halálos áldozata volt, Washington álláspontja szerint azonban mintegy ezer ember vesztette életét.