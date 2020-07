Bogdán Lászlót jövő csütörtökön temetik Cserdiben

Ezt Gulyás Gergely jelentette be a csütörtöki kormányinfón.

Cikkünk frissül! Mivel egyes országokban régiónként is nagyon eltérő a koronavírus fertőzöttség, ezért mostantól országon belül egyes régiókat is eltérő színekkel lehet jelölni és eltérő intézkedések vonatkozhatnak rá – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. Ha viszont valaki olyan „zöld” országba utazik, amit az ott-tartózkodása során a kormány sárgává sorolt be, már a szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. Az országok besorolását a tisztifőorvos állapította meg. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken az országban, szerencsére a környező országokban is csökkenés volt tapasztalható, Szerbia és Ukrajna kivételével. A védekezés eredményességéhez viszont továbbra is fenntartják a maszkviselést és a többi korlátozást. Ötszáz fő feletti zenés és táncos rendezvények továbbra sem tarthatóak.



Az augusztus 20.-i tűzijáték és a többi rendezvény is elmarad, később lehet, hogy megtartják, de augusztusban-szeptemberben biztos nem.

Gulyás Gergely szerint ez indokolt, csak a tisztavatást tartják meg, elmaradhatnak az 500 fősnél nagyobb egyetemi gólyatáborok is. Gulyás Gergely szerint a zenészek enyhítést szeretnének, ez érhető, de sajnos nem tudnak enyhíteni.



Hogy augusztus 15. után lesz-e változás ebben, arról a júliusi utolsó kormányülésen döntenek.

A kormány az Operatív Törzs véleménye alapján döntött, eszerint az eddigi korlátozások jól beváltak, ezért viszont változtatni sem kell rajtuk. A magyar zeneipar szereplőinek támogatására pénzalapot hoznak létre várhatóan. Arról is beszélt: a strandolást nem korlátozzák, csak a védőtávolság megtartását kérik a partokon nyaralóktól. Gulyás Gergely megismételte a kedden elfogadott parlamenti határozat főbb pontjait, eszerint ne lehet politikai feltételeket támasztani uniós források folyósításához. Gyöngyöspatával kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, továbbra sem változott az álláspontjuk, az, hogy néhány család „állítólagos szegregáció miatt most munka nélkül néhány millió forinthoz jut”, nem jó, és „ezen a történeten mindenkit veszített”, de a bíróság határozatát végrehajtják és kifizetik a pénzt. A 3-as metró felújításával kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, „továbbra is drukkolunk a fővárosnak, hogy sikerüljön rendben végrehajtania”, a kormány továbbra is fenntartja azt a 80 milliárd dolláros támogatást amit korábban megítélt a beruházásra. A Lánchíd felújításáról a miniszter közölte, „amíg a Lánchíd a főváros hatáskörében van, továbbra is csak drukkolni tudunk, de mást nem tudunk tenni, csak azt, hogy törvényt módosítunk és korlátozzuk a helyhatóságok hatáskörét, de ilyenre nem készülünk”. A MÁV és a Volánbusz összevonásával kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta,

a menetrend összehangolása így a leghatékonyabb, nem a spórolás volt a cél.