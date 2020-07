Vandál firkálmánynak nézték, és lemosták Banksy alkotását a londoni metrókocsi-takarítók

A világhírű, személyében ismeretlen művész a járműre fújva maszkviselésre buzdította az utasokat.

A londoni metró takarítószemélyzete lemosta a világhírű street art-alkotó, Banksy graffitijét, amelyet az egyik metrószerelvény falára fújt fel, mivel nem tudták, hogy nem egyszerű vandalizmusról, hanem művészetről van szó – írta az Index a BBC híre alapján. A londoni Cirlce Line metróvonal szerelvényére felfújt festmények címe lefordíthatatlan szójátékkal If You Don't Mask, You Don't Get: az „aki nem kér, az nem kap” mondatot alakította át kérés (ask) helyett maszkra. De mindez nem hatotta meg a londoni tömegközlekedési vállalatot, amelynek a képviselője azt mondta a BBC-nek: