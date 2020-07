Nem változtatott az irányadó eurókamaton az EKB

Fenntartja azt az előző, júniusi ülésén hozott döntését is, hogy 600 milliárd euróval, 1350 milliárd euróra növelte a márciusban megnyitott 750 milliárd eurós járványvédelmi sürgősségi program keretében az eszközvásárlásokat.

Nem változtatott az irányadó kamaton csütörtöki ülésén az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa. Az EKB fenntartja azt az előző, júniusi ülésén hozott döntését is, hogy 600 milliárd euróval, 1350 milliárd euróra növelte a márciusban megnyitott 750 milliárd eurós járványvédelmi sürgősségi program (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) keretében az eszközvásárlásokat. Az EKB júniusban nem csak az összeget növelte, de jelezte, hogy a PEPP-program határidejét az év végéről 2021 június végéig kitolja. Ez a júniusban módosított határidő a csütörtöki közleményében is szerepel. Abban sincs változás, hogy a meglévő eszközvásárlási program (APP) havi 20 milliárd eurós vásárlásaival együtt az év végéig fennáll a 120 milliárd eurós nettó eszközvásárlási ideiglenes keretösszeg is. Csütörtökön a kormányzótanács változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,50 százalékos szintjét. A kamattartó döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.